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Лідер республіканців докладає особистих зусиль, щоб виграти угоду про кордон та Україну – The Hill

11 січня 2024, 19:16
Лідер республіканців докладає особистих зусиль, щоб виграти угоду про кордон та Україну – The Hill
ZUMA PRESS
Лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл активізує зусилля для забезпечення угоди про реформування кордонів і допомогу Україні та Ізраїлю, яку колеги характеризують як головне випробування його лідерства.

Про це пише американська газета The Hill.

Макконнелл активний прихильник підтримки України в Республіканській партії. 

Він перебуває під тиском через нестачу боєприпасів і зброї в українських військах. Лідер попередив, що неприйняття закону про військову допомогу Україні зашкодить довгостроковим стратегічним інтересам США і послабить зв'язки з союзниками по всьому світу.

"Віддати перемогу росії в Україні через зменшення уваги до неї лише підірве довіру до Америки, послабить критично важливі альянси і змусить нас ще більше протистояти одразу двом головним супротивникам", - сказав він. 

"Я, чесно кажучи, не можу уявити собі більш недалекоглядної стратегічної авантюри", - додав Макконнелл. 

За його словами, світ став більш небезпечним в останні тижні, і тому закликав прискорити обговорення угоди, наголосивши, що це найсерйозніша міжнародна ситуація, з якою ми зіткнулися з часів падіння Берлінської стіни.

"Світ був у великій небезпеці і до того, як ми пішли, а зараз він став ще більш небезпечним. Очевидно, що ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб досягти домовленості щодо поліпшення нашої ситуації на кордоні, але також важливо пам'ятати, що світ буквально перебуває у стані війни", - додав лідер республіканців.

Ще на початку грудня головний республіканець Сенату США Макконнелл заявив, що угода про допомогу Україні "практично неможлива" до Різдва.
допомогареспубліканціМакконнелл

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