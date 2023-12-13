Головний республіканець Сенату США Макконнелл заявив, що угода про допомогу Україні "практично неможлива" до Різдва

Очікується, що Палата представників та Сенат після 14 грудня підуть на різдвяні канікули.

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що для Конгресу буде "практично неможливо" до Різдва до Різдва схвалити додатковий пакет фінансування, що містить допомогу Україні, навіть якщо угода буде укладена найближчими днями.

Про це повідомляє Reuters.

Макконнелл сказав журналістам, що угода щодо законопроекту про допомогу Україні, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанському регіону не буде досягнута, якщо президент США Джо Байден не буде повністю залучений до переговорів з республіканцями в Сенаті, спрямованих на включення у документ положень про обмеження перетину мігрантами американсько-мексиканського кордону.

"(Це) практично неможливо - навіть якщо ми досягнемо угоди - розробити її, провести через Сенат, потрапити до Палати представників до Різдва", - сказав Макконнелл.

"Угоди не буде, поки Джо Байден і республіканці не досягнуть згоди. Без цього угоди не буде", - додав Макконнелл.

Очікується, що Палата представників та Сенат підуть на різдвяні канікули після четверга, 14 грудня. Обидві палати мають зібратися знову протягом другого тижня січня.

Підтримка України з боку США стала заручником численних розбіжностей між республіканцями й адміністрацією Байдена та в межах самої Республіканської партії, яка зараз переживає особливо гостру кризу ідентичності на тлі наближення президентських виборів у 2024 році.

Нагадаємо, президент США Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що вже погодив надання Україні чергового пакету військової допомоги на $200 мільйонів.