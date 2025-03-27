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ПОЛІТИКА

Лідери ЄС визначатимуть подальший курс санкцій проти росії на саміті в Парижі – Politico

27 березня 2025, 14:52
Лідери ЄС визначатимуть подальший курс санкцій проти росії на саміті в Парижі – Politico
Фото: Укрінформ
Серед європейських союзників є побоювання, що США занадто швидко відмовляються від важливих важелів впливу на рф.

Європейські лідери, що зібралися на саміт у Парижі, прагнуть знайти спільну стратегію зберігання своїх найсильніших важелів впливу на росію, навіть у разі, якщо США планують послабити санкції для заохочення москви до припинення війни в Україні.

Про це пише Politico.

Саміт став важливим моментом для узгодження колективної відповіді на сигнали, що надходять з Вашингтона, де адміністрація президента Дональда Трампа не виключає варіанту пом'якшення санкцій. Європейські уряди висловлюють побоювання, що США можуть надто швидко відмовитися від важливих інструментів тиску на росію, і вважають за необхідне зберегти санкції, особливо стосовно таких аспектів, як доступ росії до системи SWIFT.

"Якщо росія хоче, щоб санкції були скасовані, вона повинна йти на конфронтацію з нами, а не лише з американцями", — зазначив один з європейських дипломатів. Європейці також висловлюють стурбованість можливими дипломатичними іграми, в яких важко визначити, де правда, і побоюються, що знову можуть стати мішенню для критики з боку США та росії.

За словами Яніса Клюге з Німецького інституту міжнародних відносин, "якщо ЄС відхилить вимоги путіна, це може призвести до звинувачень у провалі мирних зусиль Трампа".

Однак, у той час як переговори між США і росією тривають, позиція Європейського Союзу залишається непохитною. Єврокомісія спростувала чутки про можливі зміни в санкційній політиці, зазначивши, що ідея скасування санкцій до припинення російської агресії є "абсолютно абсурдною".

Країни, що межують з росією, активно виступають за посилення санкцій. Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже наголосила на необхідності додаткового тиску для запобігання можливим новим агресіям з боку росії: "Санкції мають вирішальне значення для обмеження здатності росії відновитися та розпочати майбутню агресію проти своїх сусідів".

На саміті також планується обговорення безпекових гарантій для України, що є важливим питанням для лідерів ЄС. Усі очі тепер на президента України Володимира Зеленського, який може допомогти вирішити ситуацію і внести ясність у переговори, що тривають між Україною та США.

Нагадаємо, президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз має намір продовжувати тиск на росію за допомогою санкцій, бо це найкращий спосіб підтримати Україну на шляху до досягнення справедливого миру.

Європавійнасамітсанкціі проти росії

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