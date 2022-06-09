ПОЛІТИКА НОВИНИУ вівторок, 6 вересня, Ліз Трасс виголосила першу промову на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Вона згадала про війну Росії проти України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ліз Трасс у своїй першій промові на посаді прем'єра згадала про війну в Україні
Я займуся вирішенням енергетичної кризи, викликаної путінською війною
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє The Guardian.
Зокрема, вона пообіцяла розвинути економіку Британії за допомогою зниження податків і ряду реформ.
"Я знижу податки, щоб винагородити важку працю і стимулювати зростання і інвестиції під керівництвом бізнесу. Я буду проводити реформи в рамках своєї місії, щоб Сполучене Королівство працювало, будувалося і зростало", - зазначила прем'єр.
При цьому Трасс заявила, що вона буде працювати над боротьбою з енергетичною кризою.
"Я займуся вирішенням енергетичної кризи, викликаної путінською війною. На цьому тижні я вживу заходів, щоб розібратися з рахунками за електроенергію і забезпечити наше майбутнє енергопостачання", - підкреслила Трасс.
Також новообраний прем'єр Британії пообіцяла поліпшити сферу охорони Здоров'я Британії.
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