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Ліз Трасс у своїй першій промові на посаді прем'єра згадала про війну в Україні

Я займуся вирішенням енергетичної кризи, викликаної путінською війною
У вівторок, 6 вересня, Ліз Трасс виголосила першу промову на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Вона згадала про війну Росії проти України.
Ліз Трасс у своїй першій промові на посаді прем Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє The Guardian.
 
Зокрема, вона пообіцяла розвинути економіку Британії за допомогою зниження податків і ряду реформ.
 
"Я знижу податки, щоб винагородити важку працю і стимулювати зростання і інвестиції під керівництвом бізнесу. Я буду проводити реформи в рамках своєї місії, щоб Сполучене Королівство працювало, будувалося і зростало", - зазначила прем'єр.
 
При цьому Трасс заявила, що вона буде працювати над боротьбою з енергетичною кризою.
 
"Я займуся вирішенням енергетичної кризи, викликаної путінською війною. На цьому тижні я вживу заходів, щоб розібратися з рахунками за електроенергію і забезпечити наше майбутнє енергопостачання", - підкреслила Трасс.
 
Також новообраний прем'єр Британії пообіцяла поліпшити сферу охорони Здоров'я Британії.
 
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06 09 2022 20:28
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