Lockheed Martin пропонує Європі систему THAAD для посилення оборони проти загроз рф

27 вересня 2025, 12:58
Lockheed Martin пропонує Європі систему THAAD для посилення оборони проти загроз рф
Фото: mda.mil
Компанія укладає партнерство з німецьким Rheinmetall, щоб зміцнити свої позиції в регіоні і допомогти ЄС створити ефективний спільний "Небесний щит".

Американський оборонний концерн Lockheed Martin посилено веде переговори з європейськими країнами щодо постачання своєї передової системи протиракетної оборони THAAD. 

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інтерв’ю президента компанії Майкла Вільямсона для німецької газети Handelsblatt.

За словами Вільямсона, Lockheed Martin бачить значний потенціал зростання продажів системи THAAD саме в Європі протягом наступних п’яти років. Компанія пропонує THAAD як альтернативу ізраїльській системі Arrow 3, яку Німеччина вже обрала для інтеграції у масштабний європейський проєкт протиповітряної оборони - "Європейський небесний щит" (European Sky Shield Initiative).

Інтерес до сучасних систем ППО в Європі стрімко зріс після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році. Країни континенту, зокрема Німеччина, планують інвестувати сотні мільярдів євро у модернізацію своїх збройних сил. Підвищену увагу привернули нещодавні випадки порушення повітряного простору НАТО російськими дронами у Данії та Польщі, що додатково загострило конкуренцію між оборонними гігантами, такими як Lockheed Martin і Northrop Grumman.

Щоб зміцнити свої позиції у Німеччині, Lockheed Martin налагодила партнерство з місцевим оборонним концерном Rheinmetall. За словами Вільямсона, це співробітництво не лише створює нові робочі місця в Німеччині, а й відкриває доступ до ключових політичних кіл, відповідальних за закупівлі озброєння.

Водночас європейські уряди проявляють обережність щодо надмірної залежності від американських технологій. Так, Данія нещодавно відмовилася від системи Patriot на користь європейської SAMP/T, що свідчить про прагнення до більшої автономії у сфері безпеки.

Зазначимо, що ініціатива "Небесний щит", започаткована Німеччиною у 2022 році, має на меті створити спільну систему протиповітряної та протиракетної оборони для понад 20 країн ЄС. Проєкт передбачає закупівлю різних комплексів ППО, включаючи IRIS-T SLM, Patriot та Arrow 3, які разом формуватимуть багаторівневий захист повітряного простору Європи.

 
