ПОЛІТИКА

Лондон достроково поставив Україні ракети для посилення ППО

10 жовтня 2025, 16:32
Лондон достроково поставив Україні ракети для посилення ППО
Це стало можливим після того, як найбільший виробник дронів в Україні інвестував 200 млн фунтів стерлінгів у виробництво дронів у Великій Британії, створивши 500 робочих місць.

Сотні ракет протиповітряної оборони були доставлені в Україну на п'ять місяців раніше запланованого терміну.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

Як зазначається, міністр з питань оборонної готовності та промисловості Великої Британі Люк Поллард очолив торгівельну делегацію, яка цього тижня відвідала Київ з метою збільшення військової підтримки України.

"Важливі для України ракети доставлено на кілька місяців раніше запланованого терміну", - йдеться у повідомленні.

Це стало можливим після того, як найбільший виробник дронів в Україні інвестував 200 млн фунтів стерлінгів у виробництво дронів у Великій Британії, створивши 500 робочих місць.

Як проінформували в оборонному відомстві, ці ракети, відомі як легкі багатоцільові ракети (LMM), забезпечують захист України від загроз з моменту початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.

"Останній етап угоди на суму 1,6 млрд фунтів стерлінгів, підписаної на початку року, дозволить інтегрувати ці ракети, що забезпечують перемогу в боях, в систему протиповітряної оборони України, що є важливим кроком для розвитку власних суверенних можливостей України", - розповіли у Британії.

Також Поллард додав, що Британія посилює свою непохитну прихильність до допомоги Україні в захисті від незаконного вторгнення росії. 

"Тільки цього року ми витрачаємо 4,5 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України, що є найбільшою сумою за всю історію", - сказав він.

