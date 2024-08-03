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Лубінець звернувся у Червоний Хрест та ООН через жорстоке вбивство росіянами українського військовополоненого

03 серпня 2024, 20:07
Лубінець звернувся у Червоний Хрест та ООН через жорстоке вбивство росіянами українського військовополоненого
Омбудсмен Лубінець
У мережі з’явилося фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН через жорстоке вбивство окупантами українського військовополоненого.
 
Про це йдеться у його Telegram-каналі.
 
У мережі з’явилося фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки. Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів! Зазначу, що відповідно до норм міжнародно гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню, насиллю чи вбивству”, ‒ заявив Лубінець.
 
Він просить МКЧХ та ООН зафіксувати чергове порушення прав людини зі сторони країни-терориста, а також до українських правоохоронних органів, щоб вони перевірили особу вбитого полоненого та факт цього злочину. 
 
Нагадаю, що військовополонені перебувають у руках ворожої держави, і саме вона відповідає за поводження з ними! Тобто відповідальність за вбивство та каліцтво лежить не тільки на російських солдатах, але на самій рф”, ‒ додав Уповноважений.
Червоний Хрествійна в УкраїніДмитро Лубінецьросія окупанти

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