Лубінець звернувся у Червоний Хрест та ООН через жорстоке вбивство росіянами українського військовополоненого

У мережі з’явилося фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН через жорстоке вбивство окупантами українського військовополоненого.

Про це йдеться у його Telegram-каналі.

“У мережі з’явилося фото, ймовірно, із тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки. Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів! Зазначу, що відповідно до норм міжнародно гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна піддавати фізичному каліченню, насиллю чи вбивству”, ‒ заявив Лубінець.

Він просить МКЧХ та ООН зафіксувати чергове порушення прав людини зі сторони країни-терориста, а також до українських правоохоронних органів, щоб вони перевірили особу вбитого полоненого та факт цього злочину.

“Нагадаю, що військовополонені перебувають у руках ворожої держави, і саме вона відповідає за поводження з ними! Тобто відповідальність за вбивство та каліцтво лежить не тільки на російських солдатах, але на самій рф”, ‒ додав Уповноважений.