Лукашенко наказав перевірити бойову готовність білоруської армії

Підрозділи переведені в найвищий ступінь бойової готовності.

В суботу, 11 жовтня, у Білорусі розпочалася раптова перевірка бойової готовності Збройних сил за розпорядженням самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Про це Міністерство оборони білорусі написано в Telegram-каналі.

У відомстві заявили, що «низка підрозділів» переведена у найвищий ступінь бойової готовності, вирушає у визначені райони та виконує завдання згідно з розпорядженням головнокомандувача.

Заходи контролює секретаріат Ради безпеки Білорусі.

На тлі триваючої війни рф проти України подібні активності Білорусі викликають занепокоєння в регіоні. Раніше, у вересні, білоруська армія провела спільні навчання з росією під назвою "Запад-2025", які тривали з 12 по 16 вересня.