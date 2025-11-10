"Лукойл" оголосив про форс-мажор в Іраку через санкції США

Якщо ситуація не зміниться, компанія може повністю вийти з проєкту.

Російська нафтова компанія "Лукойл" оголосила форс-мажор на гігантському нафтовому родовищі West Qurna-2 в Іраку одному з найбільших у світі та найціннішому іноземному активі компанії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на кілька джерел, знайомих із ситуацією.

За даними агентства, рішення стало наслідком американських санкцій, які суттєво ускладнили роботу російського нафтового гіганта за кордоном.

Минулого місяця США та Велика Британія запровадили обмеження проти "Роснєфті" та "Лукойлу" двох найбільших нафтових компаній росії. Після цього уряд Іраку призупинив усі фінансові й нафтові виплати на користь "Лукойлу".

За інформацією видання, 5 листопада компанія направила до Міністерства нафти Іраку лист про форс-мажор, у якому заявила, що санкції унеможливлюють нормальне ведення операцій на родовищі.

"Якщо протягом шести місяців обставини не буде усунуто, “Лукойл” може повністю припинити видобуток і вийти з проєкту", - цитує агентство представника іракського нафтового відомства.

Родовищe West Qurna-2, що забезпечує близько 9% видобутку нафти Іраку, наразі виробляє приблизно 480 тисяч барелів на день, повідомили два представники адміністрації родовища.

Водночас доходи "Лукойлу" від іракських операцій залишаються замороженими через санкції США до моменту, поки сторони не узгодять зміни до контракту, які визначать подальшу участь компанії у проєкті та механізм виплат партнерам, що не перебувають під санкціями.