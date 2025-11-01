Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Литва і "Газпром" обговорюють продовження транзиту газу до Калінінграда

01 листопада 2025, 14:19
Литва і
Фото: obozrevatel.com
Єврокомісія вже поінформована, а сторони розглядають можливість коротшого контракту та підвищення вартості послуг.

Литовські та російські енергетичні компанії обговорюють продовження угоди про транзит газу до Калінінградської області, термін дії якої спливає у грудні 2025 року.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Литовський оператор газотранспортної системи Amber Grid і російський "Газпром" ведуть переговори про новий контракт, який може передбачати коротший термін дії та підвищену вартість транзиту. Єврокомісія вже поінформована про хід переговорів, оскільки рішення про продовження транзиту має ухвалюватися за участю інституцій ЄС, а не лише у двосторонньому форматі.

Діюча десятирічна угода, укладена наприкінці 2015 року, спливає у грудні. Попередній договір діяв із 1999 року.

Президент Литви Гітанас Науседа зазначав, що Вільнюс готовий забезпечувати транзит газу до російського ексклаву за умов, які відповідають національним інтересам та європейським нормам. Міністр енергетики Жигімантас Вайчюнас додав, що Литва щорічно отримує від транзиту до 20 млн євро, хоча середній дохід за даними LRT становить близько 12 млн євро.

Нагадаємо, що Литва повністю припинила імпорт російського газу у квітні 2022 року, залишивши лише транзит до Калінінградської області. Газ постачається з Білорусі через литовську територію.

 
РосіяЛитваГазпром

