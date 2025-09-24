Литва офіційно продовжила тимчасовий захист для українців до 2027 року

Це рішення ухвалене з урахуванням того, що війна в Україні досі триває, та за підтримки Європейського Союзу.

Уряд Литви у середу, 24 вересня, офіційно оголосив про продовження терміну тимчасового захисту для громадян України, які вимушено покинули країну через війну. Тепер цей захист діятиме до 4 березня 2027 року.

Про це повідомляє литовський національний мовник LRT.

Раніше термін тимчасового захисту для українців мав закінчитися 4 березня 2026 року. Продовження стало можливим завдяки підтримці Європейського Союзу, який визнав, що війна в Україні ще триває.

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Литви Рімантас Саджіус підкреслив на засіданні уряду:

"Європейський Союз погодився продовжити тимчасовий захист, тому що війна ще не закінчилася. Ми запропонували зробити те саме в Литві за допомогою цієї постанови уряду".

За даними Міністерства внутрішніх справ Литви, Департамент міграції щодня реєструє близько 30-40 нових заяв від українців на отримання посвідки на тимчасове проживання. Наразі видані документи дійсні до березня 2026 року, а з урахуванням нового рішення термін їхньої дії буде автоматично подовжено ще на один рік.

Крім того, уряд підтвердив збереження норми, за якою українці, які працюють у Литві за статусом тимчасового захисту, звільнені від обов’язку вивчати литовську мову. Це рішення було ухвалене ще в липні з урахуванням обставин війни та потреб біженців.