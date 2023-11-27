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Людські ресурси стали головним викликом для України в довготривалій війні з росією – Financial Times

27 листопада 2023, 10:48
Людські ресурси стали головним викликом для України в довготривалій війні з росією – Financial Times
Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Україна має менше живої сили, ніж росія і тому краща підготовка військових дозволить ЗСУ довше вести боротьбу.

Про це пише Financial Times.

"З 4-ьох чоловіків, які вранці вишикувались в пункті комплектування армії в Києві, лише один був там добровільно. І така черга була далекою від тисяч добровольців, які вишикувалися в центри вербування після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому минулого року" - пише британське видання. 

Це підтверджує виклики, які постають перед Україною, що веде війну проти ворога, чисельність якого перевищує втричі: як зберегти потік новобранців до ЗСУ, не викликаючи соціальних заворушень і як спромогтися повернути ініціативу на полі бою. 

Раніше головнокомандувач української армії Генерал Валерій Залужний заявив, що для виходу з "патової ситуації" йому потрібні не лише нові можливості в артилерії, розмінуванні і радіоелектронній боротьбі, а й "нарощувати резерви".

Разом з тим, українські чиновники і західні аналітики кажуть, що це не лише питання кількості, а також фізичної підготовки, можливостей і навичок.

Старший науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних служб Джек Вотлінг заявив, що середній вік українців на фронті і тих, кого навчали західні союзники, становив 30-40 років, а не 18-24. 

"Мобілізація на початку минулого року непропорційно притягнула старших чоловіків з військовим досвідом, але тепер потрібні молодші чоловіки з більшою витривалістю і навичками", - додав Вотлінг.

Аналітики вважають, що Україні потрібна піхота в найкращій фізичній формі. Фізичні вимоги до піхоти зросли, адже цей конфлікт перейшов в бойові дії піхоти малого масштабу, які ведуться в пішому порядку в системах окопів.

Україна тримає в таємниці кількість військових і кількість загиблих. 

Експерти і місцеві чиновники припускають, що минулого року військових було  1 млн чоловіків і жінок, включаючи територіальну оборону, спецслужби і прикордонників. Це вдвічі більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. 

За оцінками американських чиновників, було вбито близько 70 000 українських військових і порядка 120 000 поранено, в порівнянні з 200 000 російських солдатів. За українськими даними, кількість загиблих в рф перевищує 300 тисяч.

"Враховуючи, що Україна має менше живої сили, ніж росія, краща підготовка і кращі війська дозволять їй довше вести боротьбу. Україна не може прийняти російський спосіб війни, який зосереджується на виснаженні, оскільки москва зможе перевершити Київ майже в усіх аспектах, від військового виробництва до можливості зазнати більших втрат", - пише FT.

В спробі перезавантажити процес і залучити молодших, більш мотивованих і освічених новобранців, Міністерство оборони України заявило, що добровольці можуть служити в ролі, яку вони вибрали, і яка відповідала б їхнім навичкам.

"Одна з цілей полягає в тому, щоб залучити більше ІТ-фахівців до підрозділів, які керують дронами та іншою високотехнологічною зброєю. Троє людей із саме такою спеціалізацією сказали Financial Times, що вони розглянули б цю пропозицію, якби вони могли гарантувати, що вони будуть операторами безпілотників або використовуватимуть свій досвід у кібервійні чи подібній ролі", - йдеться в статті.

Солдатам, які проводять цілий місяць на передовій, платять понад $3000 США на місяць. Для України це висока зарплата, адже середня плата становить менше $500 на місяць, і набагато більше, ніж 650 доларів США, які платять військовим за допоміжні функції в тилу.

Заступник міністра оборони Наталія Калмикова заявила, що примусовий призов продовжуватиметься, але його буде припинено, коли "достатня кількість" солдатів приєднається добровільно.

 
мобілізаціяЗСУ

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