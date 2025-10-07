Мадуро заявив, що місцеві терористи планували атаку на посольство США

Президент Ніколас Мадуро заявив, що влада Венесуели зірвала операцію “місцевих терористів”, пов'язану з встановленням вибухівки біля посольства США в Каракасі.

Мадуро назвав інцидент "провокацією під чужим прапором", тобто спробою звинуватити у нападі іншу сторону, аби загострити суперечку між двома країнами.

За словами Мадуро, підтвердили можливість встановлення вибухового пристрою.

Голова делегації Венесуели з діалогу зі США Хорхе Родріге заявив, що Каракас попередив Вашингтон про “серйозну загрозу”.

“Ми посилили заходи безпеки в цій дипломатичній місії”, – сказав він.

Мадуро наголосив, що посольство охороняється, “незважаючи на всі розбіжності, які ми мали з урядами Сполучених Штатів”. Каракас і Вашингтон розірвали дипломатичні відносини у 2019 році, і посольство США працює лише з кількома місцевими співробітниками.

Мадуро додав, що уряд знає, хто стоїть за спробою теракту і триває операція із затримання причетних.

“Це було сплановано і підтримано особами, імена яких невдовзі стануть відомими”, ‒ заявив він, додавши, що метою було звинуватити венесуельський уряд і спровокувати ескалацію конфлікту.