Мадуро заявив, що місцеві терористи планували атаку на посольство США

07 жовтня 2025, 11:29
Мадуро заявив, що місцеві терористи планували атаку на посольство США
Фото з вільних джерел
Президент Венесуели назвав інцидент "провокацією під чужим прапором"
Президент Ніколас Мадуро заявив, що влада Венесуели зірвала операцію “місцевих терористів”, пов'язану з встановленням вибухівки біля посольства США в Каракасі.
 
Про це повідомляє DW.
 
Мадуро назвав інцидент "провокацією під чужим прапором", тобто спробою звинуватити у нападі іншу сторону, аби загострити суперечку між двома країнами.
 
За словами Мадуро, підтвердили можливість встановлення вибухового пристрою. 
 
Голова делегації Венесуели з діалогу зі США Хорхе Родріге заявив, що Каракас попередив Вашингтон про “серйозну загрозу”.
 
Ми посилили заходи безпеки в цій дипломатичній місії”, – сказав він.
 
Мадуро наголосив, що посольство охороняється, “незважаючи на всі розбіжності, які ми мали з урядами Сполучених Штатів”. Каракас і Вашингтон розірвали дипломатичні відносини у 2019 році, і посольство США працює лише з кількома місцевими співробітниками.
 
Мадуро додав, що уряд знає, хто стоїть за спробою теракту і триває операція із затримання причетних. 
 
Це було сплановано і підтримано особами, імена яких невдовзі стануть відомими”, ‒ заявив він, додавши, що метою було звинуватити венесуельський уряд і спровокувати ескалацію конфлікту.

 

