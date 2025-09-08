Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
МАГАТЕ: на ЗАЕС порушено 6 із 7 ключових принципів ядерної безпеки

08 вересня 2025, 21:14
Фото: nikvesti.com
Запорізька атомна електростанція залишається серйозним джерелом ризику для ядерної безпеки через російську окупацію: на об'єкті порушено шість із семи основних принципів, які визначає МАГАТЕ.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі під час виступу перед Радою керуючих Агентства. 

"Із семи фундаментальних стовпів ядерної безпеки на ЗАЕС наразі порушено шість", - наголосив Гроссі.

Ці стовпи були сформульовані МАГАТЕ у 2022 році, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вони включають:

  • фізичну цілісність об'єкта;

  • справність критичного обладнання та систем;

  • відсутність зовнішнього тиску на персонал;

  • стабільне зовнішнє електропостачання;

  • безперебійну логістику;

  • ефективний радіаційний моніторинг;

  • надійний зв'язок із регуляторами.

Єдиний стовп, що наразі зберігається — це канали зв’язку, які залишаються функціональними, хоч і з обмеженнями.

Станція зараз живиться лише від однієї зовнішньої лінії електропередачі — це створює серйозну загрозу у разі її пошкодження. Всі шість реакторів перебувають у стані холодної зупинки, і, за словами Гроссі, жоден із них не може бути безпечно перезапущений в поточних умовах.

Особливе занепокоєння викликає рівень води в охолоджувальному басейні, який опустився до 13,4 метра — майже до критичного рівня у 12 метрів. Якщо він буде перевищений вниз, системи охолодження можуть повністю вийти з ладу.

МАГАТЕ також підкреслює нагальну необхідність будівництва насосної станції для стабільного охолодження реакторів.

Тривалі бойові дії поблизу АЕС, за словами Гроссі, значно підвищують ризики ядерного інциденту, і ситуація залишається «дуже нестабільною та неприйнятною».

 

 

 

