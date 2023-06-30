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ПОЛІТИКА

МАГАТЕ не побачило доказів того, що москва планує атаку на Запорізьку АЕС – ЗМІ

30 червня 2023, 13:53
МАГАТЕ не побачило доказів того, що москва планує атаку на Запорізьку АЕС – ЗМІ
Джерело: wikipedia
При цьому не виключено, що "все може статися".

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що фахівці не побачили підготовку рф для удару по Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє France24.

За його словами, ситуація на атомній електростанції "серйозна", але стабілізується після руйнування Каховської ГЕС, вода якої використовувалася для охолодження шести реакторів станції.

"Початкові заходи керівництвом заводу було вжито для збереження необхідної кількості води, але у довгостроковій перспективі цього буде недостатньо", - попередив Гроссі.

Зростання військової активності на лінії фронту у зв'язку з українським контрнаступом додає "додатковий рівень занепокоєння щодо ситуації, яка є надзвичайно нестабільною, оскільки завод знаходиться на лінії фронту".

У контексті бойових дій, на думку голови МАГАТЕ, "станція неймовірно крихка і може бути пошкоджена у разі перестрілки".

Раніше повідомлялось, що окупанти почали залишати територію ЗАЕС.

МАГАТЕЗАЕСокупантиГроссі

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