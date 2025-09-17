Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
МАГАТЕ прозвітувало про обстріли та дим поблизу ЗАЕС

17 вересня 2025, 08:33
МАГАТЕ прозвітувало про обстріли та дим поблизу ЗАЕС
Фото: npp.zp.ua
Інциденти "підкреслюють тривалі ризики для ядерної безпеки"
Моніторингова команда, яка перебуває на окупованій росіянами Запорізькій АЕС, поскаржилася на обстріли поблизу об'єкта та чорний дим, що здіймався з трьох навколишніх локацій.
 
Про це йдеться у звіті, оприлюдненому на сайті Міжнародного агентства з питань атомної енергетики.
 
Декілька артилерійських снарядів влучили у місце, яке розташоване в 400 метрах від сховища дизельного палива станції. Внаслідок цього загорілася рослинність, проте пожежа була контрольованою.
 
Експерти МАГАТЕ заявили, що обстріли тривали близько двох годин. Повідомлень про поранених чи пошкодження інфраструктури не надходило. 
 
Директор агенції Рафаель Гроссі назвав зафіксовані інциденти "підтвердженням тривалих ризиків для ядерної безпеки, спричинених тим, що раніше здавалося неприпустимим - обстрілами поблизу атомної станції - але тепер стало регулярною подією цієї жахливої війни". 

 

війна в Україніросія окупантиЗАЕС

