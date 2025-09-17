МАГАТЕ прозвітувало про обстріли та дим поблизу ЗАЕС

Інциденти "підкреслюють тривалі ризики для ядерної безпеки"

Моніторингова команда, яка перебуває на окупованій росіянами Запорізькій АЕС, поскаржилася на обстріли поблизу об'єкта та чорний дим, що здіймався з трьох навколишніх локацій.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому на сайті Міжнародного агентства з питань атомної енергетики.

Декілька артилерійських снарядів влучили у місце, яке розташоване в 400 метрах від сховища дизельного палива станції. Внаслідок цього загорілася рослинність, проте пожежа була контрольованою.