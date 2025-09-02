Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
МАГАТЕ виявило сліди урану на об'єкті в Сирії

02 вересня 2025, 13:02
МАГАТЕ виявило сліди урану на об'єкті в Сирії
Фото: dpa
Він був знищений Ізраїлем ще у 2007 році.

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) знайшли сліди природного урану на об'єкті в сирійській провінції Дейр-ез-Зор, який у 2007 році був знищений авіацією Ізраїлю. 

Раніше агентство підозрювало, що там міг бути таємно збудований ядерний реактор.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на звіт МАГАТЕ.

Об’єкт, про який ідеться, був знищений унаслідок ізраїльського авіаудару в 2007 році. Офіційний Дамаск стверджував, що це була звичайна військова база. Проте у 2011 році МАГАТЕ дійшло висновку, що споруда "з високою ймовірністю" була недекларованим ядерним реактором, про який Сирія мала повідомити агентство відповідно до міжнародних зобов’язань.

У рамках поновлених зусиль з розслідування, МАГАТЕ у 2024 році отримало дозвіл взяти екологічні зразки на трьох об’єктах, які, ймовірно, були пов’язані з комплексом у Дейр-ез-Зорі.

У новому звіті зазначається, що на одному з цих об’єктів було виявлено "значну кількість частинок природного урану антропогенного походження". Це означає, що уран пройшов хімічну обробку, хоча і не був збагачений.

Сирійська влада заявила, що не має жодної інформації, яка могла б пояснити присутність таких частинок.

У червні 2025 року представники МАГАТЕ знову отримали доступ до об’єкта та відібрали додаткові зразки. У тому ж місяці генеральний директор агентства Рафаель Гроссі зустрівся з президентом Сирії Ахмедом аш-Шаром. За підсумками переговорів Дамаск погодився на "повну прозорість" у співпраці з МАГАТЕ.

Гроссі також закликав сирійську сторону сприяти його поверненню до Дейр-ез-Зора найближчими місяцями для додаткового аналізу, доступу до документації та спілкування з особами, які можуть мати інформацію про минулу ядерну діяльність.

У звіті наголошується, що лише після завершення всіх досліджень і аналізу результатів буде можливим остаточне вирішення питань, пов’язаних із ядерною програмою Сирії, і потенційне закриття справи.

 
