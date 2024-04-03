Макрон намагається підштовхнути Захід до жорсткішого підходу до путіна – WSJ

Раніше президент Франції був прихильником діалогу з рф.

Президент Франції Еммануель Макрон намагається підштовхнути Захід до більш жорсткого підходу до путіна. Колись він виступав за діалог із росією, але тепер хоче, щоб країни НАТО розглянули усі варіанти щодо України, і це тривожить Альянс.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що в лютому президент Франції Еммануель Макрон провів конфіденційні розмови з президентом США Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, щоб закласти основу для паризького саміту, який, як він сподівався, похитне стратегію Заходу щодо війни в Україні.

Його ідея являла собою радикальний відхід від позиції, якої адміністрація Байдена дотримувалася від початку війни, - уникати дій, що могли б спровокувати москву та ескалувати конфлікт. Макрон же навпаки хотів перестати афішувати так звані "червоні лінії" Заходу і змусити кремль вгадувати. Байден і Шольц не підтримали, і за підсумками паризького саміту Макрон приголомшив союзників, зробивши заяву про ймовірність розміщення військ країн НАТО в Україні.

"Непокора Макрона закріпила його метаморфозу з одного з перших голубів миру війни в її провідного яструба. Президент Франції був прихильником діалогу з путіним на початку конфлікту, попереджаючи, що союзники "не повинні принижувати росію". Однак за останній рік Макрон почав розсовувати межі того, як далеко Захід готовий зайти в протистоянні з москвою. Він був одним із перших прихильників вступу України до НАТО, а також до Європейського Союзу. Він також був у центрі шквалу дипломатії, спрямованої на посилення військової допомоги Україні, приєднавшись до Великої Британії у відправленні потужних крилатих ракет до Києва", - пише WSJ.

Вказується, що для Макрона війна в Україні стала перевіркою здатності Європи вижити у світі, де гарантії безпеки США більше не є "герметичними".

"Французький лідер уже давно занепокоєний тим, що європейські країни ризикують перетворитися на простих васалів наддержав, таких як США і Китай, якщо континент не буде нарощувати свій військовий потенціал... Й зараз Макрон звертає увагу на те, що турбує багатьох європейських чиновників у приватному порядку: десятиліття трансатлантичних зв'язків у сфері безпеки перебувають під загрозою руйнування", - ідеться в статті.

Видання нагадує, що останніми тижнями Макрон почав використовувати похмуру риторику, щоб підготувати французьке суспільство до можливості більш прямої конфронтації з москвою, попереджаючи, що якщо Україна впаде, то наступними будуть країни Центральної та Східної Європи.

При цьому, як зазначає WSJ, прагнення Макрона до стратегічного зсуву стратегії ризикує розділити тих, кого він прагне очолити.

"Вашингтон, Берлін і багато інших столиць Західної Європи одразу ж заявили, що не бажають відправляти війська в Україну після заяв Макрона в лютому. "Червоні лінії", які Макрон прагнув огорнути двозначністю, у підсумку були повністю оголені. Перспектива присутності західних військ в Україні підняла гостре питання про те, як союзники мають реагувати, якщо хтось із них загине внаслідок російського удару. За словами американського чиновника, адміністрація Байдена була занепокоєна тим, що росія може атакувати французькі війська, які можуть бути відправлені до України, адже це може призвести до втягнення в конфлікт Франції та, можливо, інших західних країн. Макрон, однак, сказав союзникам, що необхідності втягувати НАТО або США не буде", -констатують журналісти

Після першої хвилі критики Макрон почав помічати, що підтримка його ідеї набирає обертів у європейських країнах, які межують з Україною та росією, пише видання.