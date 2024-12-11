Макрон шукає підтримки Польщі для миротворчої місії в Україні

Макрон нібито має задум щодо потенційної європейської миротворчої місії в Україні.

Президент Франції Емманюель Макрон нібито має задум щодо потенційної європейської миротворчої місії в Україні, яка могла б стати одним із запобіжників від нового нападу росії, і буде радитися щодо цього з Польщею, яку вбачає ключовим союзником у такому проєкті.

Про це повідомляє Rzecpospolita.

Йдеться про миротворчі сили з європейських країн, які у разі оформлення якоїсь угоди про припинення поточної фази війни між росією і Україною – що очікувано спробує ініціювати новий президент США - могли б стати одним із запобіжників від нового нападу рф.

За інформацією видання, обговорення такої потенційної місії буде ключовою темою розмов Макрона під час його візиту до Варшави 12 грудня, і ймовірно він говорив про це з обраним президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським минулої суботи, коли десятки лідерів приїхали на відкриття відновленого Собору Паризької Богоматері.

Журналісти припускають, що саме це обговорювалося і на його зустрічі тет-а-тет з прем’єром Британії Кіром Стармером в середині листопада, а потім – на зустрічі з представниками країн Північної Європи, Балтії і Польщі 27 листопада.

Для статті взяли коментар у експерта розташованого у Парижі аналітичного центру IFRI, де розробляють гіпотетичний проєкт такої місії, Елі Тенебаума. За їхнім баченням, для проєкту потрібні були би сили у розмірі до 5 бригад (близько 40 тисяч осіб), і командування однією з них могла би взяти на себе Польща – з огляду на її військовий потенціал і розташування.

Ексзаступник генсека НАТО Каміль Легран у своїх коментарях для публікації висловив думку, що – якщо справа дійде до миротворчої місії – найкраще, щоб у ній було залучено якомога більше країн, оскільки це підвищить ефект стримування. Проте, на його думку, у проєкті дуже важлива бодай символічна участь США. Легран схиляється до думки, що у проєкті готові будуть взяти участь Нідерланди, а після зміни влади – можливо й Німеччина.

Нагадаємо, у Парижі в Єлисейському палаці відбулася тристороння зустріч за участі президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона та обраного президента США Дональда Трампа.

Макрон використав зустріч, щоб довести, що європейці вже багато зробили для підтримки України, і що вони також готові більш рівномірно розділити тягар безпеки зі Сполученими Штатами.