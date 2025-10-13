Макрон відмовився залишити посаду президента Франції
13 жовтня 2025, 12:49
Фото: Укрінформ
Він нагадав, що мандатом його наділив французький народ.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив у понеділок, що продовжить виконувати свої обов’язки, щоб гарантувати стабільність у країні, попри численні заклики опозиції до його відставки на тлі найглибшої політичної кризи у Франції за останні десятиліття.
Про це пише Reuters.
"Ніколи не забувайте, що мандат, який мені дав французький народ, — це служити, служити й ще раз служити. Відповідати на запитання, які хвилюють французів щодня, і робити все можливе для незалежності Франції", – сказав Макрон журналістам у Єгипті.
Його заява пролунала лише через кілька днів після того, як він повторно призначив Себастьяна Лекорню прем’єр-міністром.
"Це єдине, що має значення. Решта – справа уряду. Я продовжу забезпечувати стабільність", – додав Макрон, чий другий і останній президентський термін завершується у 2027 році.
Нагадаємо, Франція занурилася у ще глибшу політичну кризу з 6 жовтня, коли нещодавно призначений прем’єром Лекорню, соратник Макрона, подав у відставку. Пояснюючи своє рішення, Лекорню заявив, що не міг очолювати уряд, коли умови управління країною "не виконані". Пізно ввечері 10 жовтня Макрон після тривалих консультацій з головними політичними силами перепризначив Лекорню на посаду прем’єр-міністра.