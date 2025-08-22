Макрон: Визнання російських окупацій стане кінцем світового порядку

Він вважає, що будь-яка мирна угода без твердих гарантій безпеки для України буде лише "папірцем" і, попри заяви президента США Дональда Трампа, песимістично налаштований щодо готовності російського диктатора путіна до мирних переговорів.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що день, коли західний світ погодиться на визнання за росією будь-яких окупованих територій України, стане "останнім днем світового порядку". Він підкреслив, що це абсолютно неприпустимо, а будь-яка мирна угода без реальних гарантій безпеки для України буде лише "папірцем".

Про це Макрон сказав в інтерв’ю NBC News після зустрічі 18 серпня у Білому домі, де відбулися переговори президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів.

Гарантії безпеки як умова миру

Французький президент наголосив, що міцний і довготривалий мир можливий лише за умови створення реальних гарантій безпеки для України. Для цього, за його словами, працює «коаліція охочих» з 30 країн, співголовами якої є Франція та Велика Британія. Тепер, підкреслив Макрон, до цього процесу активно долучаються США.

Він уточнив, що гарантії повинні включати:

сильну та добре озброєну українську армію, здатну стримати нову агресію;

підтримку союзників у повітрі, на морі та на суші;

готовність партнерів оперативно реагувати у випадку нової атаки.

"Ми вже мали папірець — Будапештський меморандум. Він не спрацював. Цього разу має бути сила", — заявив Макрон.

Сумніви щодо путіна

Макрон скептично оцінив готовність російського диктатора владіміра путіна до справжніх переговорів:

"Поки путін вважатиме, що може виграти війну силою, він не буде вести переговори".

Разом із тим, він визнав важливим продовження процесу, який має включати двосторонню зустріч Зеленського та путіна, тристоронню (за участі Трампа), а згодом і багатосторонній формат за участю європейських країн та Туреччини.

Червона лінія — території України

Французький президент категорично відкинув ідею «обміну територіями», наголосивши, що питання українських земель може вирішувати лише народ України.

"Той день, коли ми визнаємо захоплення територій силою, стане кінцем світового порядку. Наступного дня ми втратимо довіру до себе — і в Європі, і в Африці, і в Азії. Це буде крах міжнародного права", — підкреслив Макрон.

Санкції проти росії

Якщо переговори не матимуть прогресу, Макрон закликав бути готовими до посилення санкцій і тарифів проти росії.

"Ми маємо залишатися об’єднаними. Це ключове послання. Франція зробить усе можливе, щоб досягти реальної мирної угоди — але угоди з гарантіями безпеки та стійким миром", — додав він.