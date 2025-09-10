Маск пообіцяв $1 млн на мурали в пам’ять про вбиту українку Ірину Заруцьку

Ініціатива має на меті вшанувати загиблу та привернути увагу до проблеми насильства, що викликає резонанс у США.

Ілон Маск заявив, що виділить $1 мільйон на створення стінописів у пам’ять про 23-річну українку Ірину Заруцьку, яку жорстоко вбили в американському місті Шарлотт.

Про це мільярдер написав у своїй соцмережі X (Twitter) у відповідь на ініціативу генерального директора Intercom, ірландського підприємця Еогана Маккейба.

Маккейб запропонував надати гранти по $10 тисяч художникам, які створять мурали із зображенням Ірини в знакових місцях американських міст.

"Я пропоную $500 тисяч на створення стінописів в її пам’ять. Поділіться цим і зв’яжіться для деталей", - йдеться в дописі.

Він додав, що додасть ще $1 мільйон.

Ця ініціатива з’явилася на тлі гучного обговорення трагедії в американських ЗМІ та соцмережах. Зокрема, Маск та низка консервативних блогерів поширювали відео з моментом нападу й критикували мовчання великих медіа. У своїх постах Маск неодноразово натякав на расову мотивацію нападу, що викликало критику серед користувачів.

Нагадаємо, Ірину Заруцьку, яка втекла з України після початку повномасштабного вторгнення РФ, жорстоко вбили 22 серпня в Шарлотті (штат Північна Кароліна), коли вона перебувала на зупинці швидкісного трамвая. Нападник — 34-річний безхатько з кримінальним минулим - завдав їй кілька ножових поранень у шию. Дівчина загинула на місці.

Крім того, Трамп вимагає смертної кари за вбивство українки в Північній Кароліні.