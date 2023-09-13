Маск заявив, що не увімкнув Starlink у Криму через санкції США проти рф

Він зробив би це, якби президент США Джо Байден надав наказ увімкнути Starlink на півострові, але "запитів не надходило".

Американський мільярдер Ілон Маск назвав нову причину вимкнення Starlink у тимчасово окупованому Криму. Йому заборонено вмикати супутниковий зв'язок на території півострова, оскільки США наклали санкції на рф.

Про це Маск заявив під час розмови на All-In Summit 2023.



"Причина, по якій Starlink вимкнули насправді цікава, тому що США запровадили санкції проти рф і нам фактично не дозволено. Це включає Крим під санкції і нам фактично заборонено вмикати підключення до країни (яка під санкціями) без схвалення уряду США", - заявив Маск.

Прохання увімкнути Starlink у тимчасово окупованому Криму було терміновим, додав він.

"Україна взагалі не дала нам жодних попереджень чи чогось такого. Ми отримали терміновий дзвінок від українського уряду про те, що нам потрібно увімкнути Крим. Посеред ночі", - розповів мільярдер.

Запит на включення зв'язку в тимчасово окупованому Криму Ілон Маск порівняв з атакою типу "Перл-Гарбор", яка стала початком війни у Тихому океані між Японією та США.

Україна своїм проханням нібито попросила "дійсно проактивно взяти участь у великій війні", додав він.

Про відключення Starlink написав письменник Волтер Айзексон у біографії Ілона Маска. Бізнесмен боявся, щоб ЗСУ не використали технологію для завдання удару по ЧФ росії.