Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Масове вторгнення дронів рф показало слабкі місця у ППО НАТО – Мерц

11 вересня 2025, 10:11
Масове вторгнення дронів рф показало слабкі місця у ППО НАТО – Мерц
Фото: Артем Житенев / РИА "Новости"
Це стало черговою провокацією з боку кремля.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що масове вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі було свідомою провокацією кремля і оголило недоліки в системі протиповітряної оборони Альянсу.

Про це повідомляє медіа організація Politico.

За словами Мерца, атака стала черговим кроком у серії провокацій, які росія здійснює на східному фланзі НАТО та в Балтійському регіоні. Він підкреслив, що це не випадковість, а навмисна ескалація з боку москви.

"Європейська протиповітряна оборона, зокрема системи НАТО, спрацювали, але не настільки ефективно, як мали б. Проліт великої кількості дронів у повітряному просторі Польщі це тривожний сигнал", - наголосив він.

Мерц підтримав позицію польського прем’єра Дональда Туска щодо навмисного характеру інциденту та назвав заяви кремля про "нещасний випадок" або "збій навігації" цинічними.

Він також закликав до посилення боєготовності та модернізації систем ППО в Європі.

"Це має стати початком серйозної дискусії в НАТО і ЄС про реальний стан нашої обороноздатності. Ми рішуче налаштовані зміцнити європейський компонент Альянсу", - заявив канцлер.

Вчора ми писали, що НАТО не розглядає появу дронів над Польщею як напад.

 

ПольщаНАТОППО

Останні матеріали

Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О’Брайен
Політика
Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 10:52
Популізм у стилі Трампа набирає обертів у Європі. Виборці відкидають нігілізм істеблішменту – Wall Street Journal
Політика
Популізм у стилі Трампа набирає обертів у Європі. Виборці відкидають нігілізм істеблішменту – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 07:55
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Політика
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 15:05
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Політика
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 11:49
Огляд глобальних конфліктів. Велике
Огляд глобальних конфліктів. Велике "ні" путіна переговорам з Україною – Мік Раян
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 00:05
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Політика
План Пентагону ставить у пріоритет захист кордонів, а не китайську загрозу. Союзники стурбовані – Politico
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 14:49
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Політика
Падіння уряду Макрона. Що буде далі та які наслідки для Європи – The Telegraph
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 11:48
Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 07:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється