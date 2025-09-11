Масове вторгнення дронів рф показало слабкі місця у ППО НАТО – Мерц

Це стало черговою провокацією з боку кремля.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що масове вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі було свідомою провокацією кремля і оголило недоліки в системі протиповітряної оборони Альянсу.

Про це повідомляє медіа організація Politico.

За словами Мерца, атака стала черговим кроком у серії провокацій, які росія здійснює на східному фланзі НАТО та в Балтійському регіоні. Він підкреслив, що це не випадковість, а навмисна ескалація з боку москви.

"Європейська протиповітряна оборона, зокрема системи НАТО, спрацювали, але не настільки ефективно, як мали б. Проліт великої кількості дронів у повітряному просторі Польщі це тривожний сигнал", - наголосив він.

Мерц підтримав позицію польського прем’єра Дональда Туска щодо навмисного характеру інциденту та назвав заяви кремля про "нещасний випадок" або "збій навігації" цинічними.

Він також закликав до посилення боєготовності та модернізації систем ППО в Європі.

"Це має стати початком серйозної дискусії в НАТО і ЄС про реальний стан нашої обороноздатності. Ми рішуче налаштовані зміцнити європейський компонент Альянсу", - заявив канцлер.

Вчора ми писали, що НАТО не розглядає появу дронів над Польщею як напад.