"МАУ" подала до суду на Іран через збитий літак у 2020 році

Про це повідомила іранська служба "Радіо Свобода".

Позов, поданий до суду в Онтаріо (Канада), датований січнем 2022 року. В ньому Іран і Корпус вартових ісламської революції названі двома відповідачами. Позов містить вимоги щодо компенсації від Ірану.

У січні 2022 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна та Канада домовилися про низку кроків, щоб забезпечити справедливість у справі про літак Міжнародних авіаліній України рейсу PS752, що його збив Іран.

асажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, був збитий у районі міжнародного аеропорту ім.Імама Хомейні в Тегерані одразу після зльоту вранці 8 січня 2020 року. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев'ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, чотири - Афганістану, по три - ФРН і Великої Британії.

Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Пізніше командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за падіння українського літака.

Наприкінці липня 2020 року в Києві відбулися переговори з іранською стороною щодо виплати компенсацій за збитий літак "МАУ". 20 жовтня Україна та Іран завершили другий раунд переговорів щодо збитого літака "МАУ" поблизу Тегерана.

У лютому 2021 року ЗМІ оприлюднили аудіозапис, де людина, яку джерела впізнають як міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Заріфа, обговорює можливість того, що знищення рейсу PS752 було навмисним актом. Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив, що органи досудового розслідування і прокуратури України досліджують аудіозапис.

За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, українські прокурори роблять усе можливе, щоб встановити об'єктивну істину у справі, активно реалізовуючи інструмент направлення запитів про міжнародну правову допомогу. Водночас іранська сторона так і не надала повних відповідей на українські запити про міжнародну правову допомогу, а останній із них узагалі залишила без реагування. Вона уточнила, що вже відбулося три раунди офіційних українсько-іранських переговорів, проте через чотири місяці жодної відповіді від компетентних органів Ісламської Республіки Іран так і не отримано.

У листопаді 2021 року в Міністерстві закордонних справ України заявили, що у відомстві взяли до відома інформацію про початок слухань у військовому суді Ірану справи про збитий літак рейсу PS752, перше засідання якого відбулося 21 листопада в Тегерані, зазначивши, що Іран не відповів на запити про міжнародну правову допомогу у цій справі.