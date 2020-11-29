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Майк Тайсон вперше за 15 років повернувся на ринг. Бій із Роєм Джонсом закінчився нічиєю

Майк Тайсон отримав за бій 10 мільйонів доларів, частину з цих коштів він віддасть на благодійність
Легенди світового боксу Майк Тайсон і Рой Джонс у ніч із 28 на 29 листопада провели виставковий бій у Лос-Анджелесі.
Майк Тайсон вперше за 15 років повернувся на ринг. Бій із Роєм Джонсом закінчився нічиєю Фото: Оглядач

Як повідомляє "Громадське", тривалість раунду у виставковому бою скоротили з трьох до двох хвилиню. Обидва боксери отримали потовщені рукавички, адже Тайсон і Джонс уже вікові спортсмени - їм 54 і 51 рік відповідно.

Поєдинок тривав усі вісім раундів, проте судді однозначно не змогли обрати переможця. Один із трьох суддів нарахував нічию, другий - перемогу Джонса, третій - перемогу Тайсона. Отже, бій закінчився нічиєю.

Відомо, що Майк Тайсон отримав за бій 10 мільйонів доларів, частину з цих коштів він віддасть на благодійність, а Джонс отримав 3 мільйони доларів.

Майк Тайсон - наймолодший чемпіон світу у важкій вазі. Востаннє він виходив на ринг у 2005 році. За свою кар'єру Тайсон провів 56 боїв, 50 з яких виграв (44 нокаутом), а шість програв.

Рой Джонс на професійному рингу провів 75 боїв, 66 з яких виграв, а дев'ять програв. Свій останній поєдинок він провів у 2018 році.

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29 11 2020 11:22
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