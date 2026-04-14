Мелоні різко засудила Трампа за критику Папи Римського

Мелоні заявила, що вважає висловлювання Трампа на адресу Папи Римського неприйнятними.

Очільниця італійського уряду Джорджа Мелоні відреагувала на різкі заяви президента США Дональда Трампа на адресу Папи Римського Лева XIV. Вона назвала слова американського лідера "неприйнятними".

Про це п ише CNN.

"Я вважаю висловлювання президента Трампа на адресу Святішого Отця неприйнятними. Папа - голова Католицької церкви, і цілком справедливо та природно, що він закликає до миру та засуджує будь-які форми війни", - сказала Мелоні.

У виданні нагадали, що раніше Папа Римський Лев XIV розкритикував війну в Ірані та заявив, що вона підживлюється "манією всемогутності". У відповідь на це Трамп сказав, що "не хоче бачити таку людину на чолі Католицької церкви".