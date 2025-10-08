Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Меркель не вважає себе відповідальною за війну в Україні – Politico

08 жовтня 2025, 15:46
Меркель не вважає себе відповідальною за війну в Україні – Politico
Фото: з вільних джерел
Вона пов'язала початок повномасштабного вторгнення рф з пандемією COVID-19 та відмовою країн Східної Європи від переговорів з путіним у 2021 році.

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не вважає себе відповідальною за нинішню війну в Україні. Вона припустила, що повномасштабного вторгнення рф у 2022 році можна було б уникнути, якби не пандемія COVID-19 та небажання країн Східної Європи погодитися на переговори з владіміром путіним у 2021 році.

Про це повідомляє Politico.

"Чи вторгся б путін в Україну, якби не COVID? Ніхто не може сказати напевно. Якщо ви не можете зустрітися особисто, не можете обговорити розбіжності віч-на-віч – тоді й не знаходите компромісів... Цього не сталося. Потім я залишила посаду, і путін почав агресію", – сказала Меркель.

На її думку, тодішня ситуація не дозволила Європі продемонструвати рішучість, яка могла б зупинити президента рф.

Коментарі Меркель викликали хвилю критики, особливо з боку України та країн Східної Європи. Представники цих держав наголосили, що неодноразово попереджали про небезпеку зближення з росією, але їхні сигнали ігнорувалися.

Один із високопоставлених українських чиновників у коментарі Politico назвав заяви Меркель "неприйнятними та, відверто кажучи, хворими".

У Східній Європі вважають, що саме політика "економічного зближення", яку проводила Німеччина під керівництвом Меркель, відкрила путіну шлях до подальшої агресії. Зокрема, йдеться про багаторічну залежність Берліна від російського газу, яка фінансово зміцнила військовий потенціал росії.

Після початку повномасштабної війни у 2022 році низка німецьких лідерів визнали провальність попереднього курсу щодо рф. Нинішній канцлер Фрідріх Мерц намагається дистанціюватися від підходу Меркель і послідовно підтримує Україну, тоді як сама ексканцлерка, за словами Politico, продовжує уникати відповідальності за стратегічні помилки.

Видання також зазначає, що коментарі Меркель вигідно лягли у російську пропагандистську риторику, згідно з якою саме Захід нібито спровокував конфлікт. Її слова лише підкреслюють глибоко вкорінені в німецькій політичній культурі ілюзії щодо росії і навіть після початку відкритої агресії, наголошує Politico.

