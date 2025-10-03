Меркель незадоволена запрошенням Макрона на святкування 35-річчя возз’єднання Німеччини

Меркель зазначила, що поважає Макрона, проте вважає, що серед запрошених спікерів міг би бути представник Східної Європи або Східної Німеччини, аби відзначити 35-річчя возз'єднання Німеччини.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель розкритикувала список промовців на центральній церемонії, присвяченій 35-й річниці возз'єднання країни.

Про це повідомляє видання Welt.

На урочистостях у Саарбрюккені планують виступити президент Франції Емманюель Макрон, чинний канцлер Фрідріх Мерц та міністр-президент землі Саар Анке Релінгер (СДПН). Меркель зазначила, що поважає Макрона, проте вважає, що серед запрошених спікерів міг би бути представник Східної Європи або Східної Німеччини, аби відзначити 35-річчя возз'єднання Німеччини.

Церемонія, що розпочнеться опівдні, цього року проходить у Саарланді, адже ця земля головує у ФРН. Макрон запрошений як почесний гість. Чинний канцлер Фрідріх Мерц планує у своїй промові більше зосередитися на майбутньому, ніж на минулому, торкнувшись тем, які, на його думку, є актуальними для вирішення сучасних проблем країни.

Так він висловився після засідання уряду, відповідаючи на питання про можливу "поштовхову промову" — термін, який походить від виступу тодішнього федерального президента Романа Герцога у 1997 році. Тоді Герцог закликав: "Німеччину має пронизати поштовх. Ми повинні попрощатися з заповітними надбаннями". Цей вислів пізніше часто цитували.

Святкування в Саарбрюккені супроводжуватиметься громадським фестивалем, мистецькими подіями, музикою та дискусіями. Урочистості пройдуть під гаслами "Майбутнє через зміни" та "Святкуймо те, що нас об'єднує". Вранці відбудеться екуменічне богослужіння.

3 жовтня 1990 року дві німецькі держави об’єдналися після більш ніж 40 років розділу, відповідно до західнонімецького Основного закону, приблизно через рік після мирної революції в НДР та відкриття внутрішньонімецького кордону. Хоча умови життя поступово вирівнялися, соціальні опитування показують, що розчарування досі присутнє.

За даними YouGov, 30% респондентів вважають, що між східними та західними німцями більше відмінностей, ніж спільного, тоді як лише 16% бачать перевагу спільних рис. У новому політичному барометрі ZDF дев’ять з десяти респондентів підтвердили, що вважають об’єднання правильним рішенням. Водночас 47% на Заході та 57% на Сході зазначили, що проблеми інтеграції залишаються значною мірою невирішеними. Опитування ARD "Deutschlandtrend" показало, що 61% респондентів задоволені станом об’єднання, а 34% — менш задоволені або зовсім незадоволені.