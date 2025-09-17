Мерц назвав головну умову для мирної угоди щодо України
17 вересня 2025, 12:33
Wikipedia
Німеччина наполягає на справедливому мирі для Києва.
Порушення кордонів союзників НАТО і тиск на Україну - частина стратегії кремля.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє Reuters.
Мерц наголосив, що війна проти України має припинитися. Однак є побоювання, що вона не закінчиться швидко.
Мерц заявив, що мирна угода у війні проти України не може бути досягнута за рахунок політичного суверенітету і територіальної цілісності країни.
"Нав'язаний мир, світ без свободи, тільки надихне путіна шукати свою наступну мету", - сказав він, виступаючи в Бундестазі.
За його словами, росія продовжує політику диверсії та перевірки кордонів, порушуючи повітряний простір Польщі та Румунії.
"росія хоче підступно дестабілізувати наші вільні суспільства", - сказав він.