Мерц назвав головну умову для мирної угоди щодо України

Німеччина наполягає на справедливому мирі для Києва.

Порушення кордонів союзників НАТО і тиск на Україну - частина стратегії кремля.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє Reuters.

Мерц наголосив, що війна проти України має припинитися. Однак є побоювання, що вона не закінчиться швидко.

Мерц заявив, що мирна угода у війні проти України не може бути досягнута за рахунок політичного суверенітету і територіальної цілісності країни.