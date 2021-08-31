Мешканець Полтавщини 3 роки ґвалтував сина своєї співмешканки та знімав усе на відео: його затримали

Столичні правоохоронці за підтримки Європолу затримали чоловіка, який три роки поспіль ґвалтував малолітнього сина своєї співмешканки, знімав усе на відео та створював контент із дитячою порнографією.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури, пише "Громадське".

Правоохоронці за підтримки Європолу виявили серію медіафайлів, на яких зображений процес сексуальної експлуатації малолітнього хлопчика. Згідно з інформацією Європолу, протиправний контент створювали на території України.

Українські правоохоронці встановили, що з 2018 по 2021 рік 28-річний мешканець Полтавщини неодноразово ґвалтував сина своєї співмешканки, також він здійснював інші злочини сексуального характеру.



Фото: Київська міська прокуратура

Відзнятий фото- і відеоконтент із хлопчиком 2013 року народження, за висновком експертів, є дитячою порнографією. Мешканець Полтавщини завантажував зняті матеріали через особисту електронну скриньку.

Правоохоронці влаштували обшуки за місцем проживання чоловіка. У нього вилучили комп’ютерну техніку та жорсткий диск з медіафайлами, що містять дитячу порнографію.

Чоловіка вже взяли під варту

Мешканця Полтавщини затримали. Справу відрили за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) і ч. 1, 3 ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу.

Чоловіку вже оголосили підозру у злочині, згодом суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

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