Мешканець Полтавщини 3 роки ґвалтував сина своєї співмешканки та знімав усе на відео: його затримали
Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури, пише "Громадське".
Правоохоронці за підтримки Європолу виявили серію медіафайлів, на яких зображений процес сексуальної експлуатації малолітнього хлопчика. Згідно з інформацією Європолу, протиправний контент створювали на території України.
Українські правоохоронці встановили, що з 2018 по 2021 рік 28-річний мешканець Полтавщини неодноразово ґвалтував сина своєї співмешканки, також він здійснював інші злочини сексуального характеру.
Фото: Київська міська прокуратура
Відзнятий фото- і відеоконтент із хлопчиком 2013 року народження, за висновком експертів, є дитячою порнографією. Мешканець Полтавщини завантажував зняті матеріали через особисту електронну скриньку.
Правоохоронці влаштували обшуки за місцем проживання чоловіка. У нього вилучили комп’ютерну техніку та жорсткий диск з медіафайлами, що містять дитячу порнографію.
Чоловіка вже взяли під варту
Мешканця Полтавщини затримали. Справу відрили за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування), ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) і ч. 1, 3 ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу.
Чоловіку вже оголосили підозру у злочині, згодом суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
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