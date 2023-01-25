Microsoft Outlook і Teams не працюють. У роботі сервісів Microsoft стався масштабний збій

Корпорація Microsoft проводить розслідування після того, як її служби, включаючи систему обміну повідомленнями Teams та платформу електронної пошти Outlook, перестали працювати для користувачів у всьому світі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Downdetector зафіксував тисячі користувачів, які повідомили про проблеми з Outlook, Microsoft 365 та XBox Live у середу вранці. Сайт виявив 4132 випадки, коли люди скаржилися на збої в роботі Outlook у Великій Британії, а 1971 скарга надійшла на збої в роботі Microsoft Teams.

В обліковому записі служби Microsoft 365 в твітері сказано: "Ми вивчаємо проблеми, які стосуються кількох служб Microsoft 365".

За інформацією Reuters, Microsoft не розкриває кількість користувачів, які поскаржилися на збій, але у Downdetector зафіксували понад 3900 інцидентів в Індії та понад 900 у Японії. Повідомлення про збої також різко зросли в Австралії, Великій Британії та Обʼєднаних Арабських Еміратах.

"Ми виявили потенційну проблему з мережею і перевіряємо дані телеметрії, щоб визначити наступні кроки щодо усунення несправностей", – йдеться в повідомленні Microsoft.

Під час збою більшість користувачів не могли обмінюватися повідомленнями, приєднуватися до дзвінків або використовувати будь-які функції програми Teams. Багато користувачів вирушили до твітеру, щоб поділитися новинами про збої в роботі служби, при цьому MicrosoftTeams став популярним хештегом у соціальній мережі.

Серед інших служб, де фіксувалися проблеми в роботі, були Microsoft Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive для бізнесу.

Microsoft Teams, яким користується понад 280 млн людей по всьому світу, є невідʼємною частиною повсякденної роботи підприємств і навчальних закладів, які використовують цей сервіс для здійснення дзвінків, планування зустрічей та організації робочого процесу.

Раніше повідомлялось, що Microsoft готується скоротити понад 10 тисяч співробітників