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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Microsoft розробила програму для виявлення діпфейків

Програмне забезпечення аналізує фото та відео і дає оцінку вірогідності, що матеріал створений штучно
Корпорація Microsoft розробила інструмент для визначення зображень людей із заміненими обличчями, які згенерував комп’ютер.
Microsoft розробила програму для виявлення діпфейків ukrinform.ua/

Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.

Програмне забезпечення аналізує фото та відео і дає оцінку вірогідності, що матеріал створений штучно. Компанія сподівається, що технологія допоможе “боротися з дезінформацією”.

Microsoft Video Authenticator виявляє фейки за знаками, які не помітні людині, як-от тонкі пікселі у відтінках сірого на тому місці, де створена комп’ютером версія обличчя була об’єднана з оригіналом.

Для створення додатку корпорація застосувала власні методи машинного навчання до тисячі загальнодоступних відео, у яких використовувалася функція заміни обличчя, а потім протестувала створену модель на більшій базі обміну обличчями Facebook.

Технологія заміни обличчя людини на зображенні, або діпфейк, набула популярності у 2018 році після того, як деякі розробники почали адаптувати методи штучного інтелекту для створення подібного програмного забезпечення.

Процес створення полягає у завантаженні даних у вигляді зображень однієї людини та відеоматеріалів з обличчям іншої на комп’ютер. Програмне забезпечення використовувало дані для створення нового відео уже зі зміненим обличчям, мімікою та синхронізацією губ.

BBC зазначає, що існують програми, яким необхідно лише одне селфі, щоб замінити обличчя зірки обличчям користувача у кліпі голлівудського фільму. Такими програмами можуть зловживати для створення оманливих кліпів, у яких певний діяч може діяти так, як ніколи не робив, з політичною чи іншою метою.

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02 09 2020 16:20
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