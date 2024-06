Міненерго звинуватило Financial Times у поширенні ІПСО та російських наративів

Журналісти видання у своїй статті заявили, що взимку українці майже не матимуть світла.

У Міністерстві енергетики України заявили, що стаття британського видання Financial Times щодо знищення рф української енергетики "має ознаки дезінформації й ІПСО" в інтересах країни-агресора.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Журналісти FT написали, що від початку повномасштабного вторгнення росія знищила понад половину виробництва електроенергії в Україні, тому генерація впала з 55 до 20 ГВт. Також, посилаючись на слова анонімних українських чиновників, у статті йшлося про те, що взимку українці, можливо, будуть проводити більшу частину для без електроенергії.

"5 червня у британському виданні Financial Times вийшла стаття під назвою "росія знищила більше половини енергетики України" ("Russia has taken out over half of Ukraine power generation"), яка має ознаки інформаційно-психологічної операції, носить маніпулятивний характер і просуває наративи ворога. Перекладені уривки статті були передруковані багатьма українськими медіа та опубліковані в низці телеграм-каналів і викликали резонанс у суспільстві", - зазначили у міністерстві.

У відомстві додали, що стаття посилається на анонімні джерела в українському уряді, що "ставить під сумнів достовірність наданої інформації, адже вона не підтверджена офіційними джерелами".

"Аудиторія має розуміти, що посилання на анонімні джерела без конкретних підтверджень не є надійною інформацією, а висновки можуть бути маніпулятивними. Наприклад, неназваний представник української влади у статті стверджує, що "Ми повинні готуватися до життя в холоді і темряві". Таке твердження спрямоване на поширення страху та паніки серед населення", - наголошують в Міненерго.

Також в публікації йдеться про неправдиву інформацію, яку подають як факт, а саме про те, що 31 травня було ухвалено рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2 рази.

"Це є відвертою брехнею і маніпуляцією. Адже розмір тарифу збільшився на 63% і є велика різниця між 60 та 100%. Щоб надати матеріалу видимість достовірності, у статті змішуються правдиві і фальшиві дані та містяться апелювання до емоцій читача", - підкреслили у повідомленні.