Міністерська зустріч у "нормандському форматі" можлива протягом найближчих тижнів - Єлисейський палац

Міністерська зустріч у "нормандському форматі" може відбутися протягом найближчих тижнів, заявили у понеділок в Єлисейському палаці за підсумками переговорів президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера ФРН Ангели Меркель з президентом України Володимиром Зеленським, а також із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ці дві телефонних розмови допомогли ретельно підбити підсумки з приводу різних заходів, узгоджених на саміті в "нормандському форматі", який відбувся в Парижі в 2019 році", - наголошується в повідомленні.

У ньому зазначено, що учасники телефонних розмов погодилися, що необхідно працювати над імплементацією в межах Мінських домовленостей рішень, досягнутих на тому саміті. "Сторони погодилися для виконання цього завдання організувати протягом найближчих тижнів міністерську зустріч між Францією, ФРН, Росією та Україною", - наголошує Єлисейський палац.

Раніше прес-служба Кремля повідомляла, що відбулася телефонна розмова президента РФ Володимира Путіна з федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном.

"З урахуванням складного непростого стану справ у врегулюванні конфлікту на південному сході України, лідери доручили своїм політрадникам і зовнішньополітичним відомствам інтенсифікувати контакти і роботу за лінією "нормандської четвірки". Міністри закордонних справ вестимуть справу до проведення у цьому форматі зустрічі на своєму рівні. Домовлено також продовжити за відповідними каналами вивчення передумов до можливої організації, в разі доцільності, й нормандського саміту", - повідомила прес-служба Кремля.

Раніше в понеділок у Києві повідомили про розмову в режимі відеоконференції між президентом України Володимиром Зеленським, Меркель і Макроном.

Нагадаємо, що Росія не проти провести саміт у нормандському форматі до відходу Ангели Меркель з поста канцлера Германі. Однак цьому нібито перешкоджає Україна.