Кулеба розповів про "важкі переговори" в Берліні про "Північний потік-2" і Донбас
"Перший день візиту до Берліна. Важкі переговори щодо "Північного потоку-2", "Нормандії". Єдине правило в обох темах: ніщо остаточно не погоджено, поки все не погоджено. Німеччина - друг, який багато допоміг Україні, з яким можна вирішувати навіть найскладніші проблеми", - розповів Кулеба у Twitter, повідомляє "Європейська правда".
У пресслужбі МЗС, своєю чергою, розповіли, що загрози російського газогону "Північний потік - 2" стали окремою темою на зустрічі з державним секретарем Федерального міністерства економіки і енергетики Німеччини Андреасом Файхтом.
"Кулеба вчергове наголосив, що цей проєкт не лише підриває енергетичну безпеку України та Європи, але й розколює союзників, тому Україна продовжує виступати проти його запуску", - зазначили в МЗС.
"Північний потік-2" та функціонування Нормандського формату глава МЗС обговорив із зовнішньополітичним радником канцлерки Ангели Меркель Яном Гекером.
Він також звернувся до глави Бундестагу Вольфганга Шойбле з проханням особисто сприяти визнанню Бундестагом Голодомору актом геноциду проти українського народу.
Загалом у вівторок Кулеба провів сім зустрічей із вищими посадовими особами Німеччини.
У другий день візиту, 9 червня, заплановані переговори Кулеби з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.
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