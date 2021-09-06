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Кулеба розповів про "важкі переговори" в Берліні про "Північний потік-2" і Донбас

Він також звернувся до глави Бундестагу Вольфганга Шойбле з проханням особисто сприяти визнанню Бундестагом Голодомору актом геноциду проти українського народу
Глава МЗС Дмитро Кулеба за підсумками першого дня візиту до Берліна заявив про "важкі переговори" щодо трубопроводу "Північний потік-2" і Нормандського формату.
Кулеба розповів про "важкі переговори" в Берліні про "Північний потік-2" і Донбас Фото: з вільних джерел

"Перший день візиту до Берліна.  Важкі переговори щодо "Північного потоку-2", "Нормандії". Єдине правило в обох темах: ніщо остаточно не погоджено, поки все не погоджено. Німеччина - друг, який багато допоміг Україні, з яким можна вирішувати навіть найскладніші проблеми", - розповів Кулеба у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

У пресслужбі МЗС, своєю чергою, розповіли, що загрози російського газогону "Північний потік - 2" стали окремою темою на зустрічі з державним секретарем Федерального міністерства економіки і енергетики Німеччини Андреасом Файхтом. 

"Кулеба вчергове наголосив, що цей проєкт не лише підриває енергетичну безпеку України та Європи, але й розколює союзників, тому Україна продовжує виступати проти його запуску", - зазначили в МЗС.

"Північний потік-2" та функціонування Нормандського формату глава МЗС обговорив  із зовнішньополітичним радником канцлерки Ангели Меркель Яном Гекером.

Він також звернувся до глави Бундестагу Вольфганга Шойбле з проханням особисто сприяти визнанню Бундестагом Голодомору актом геноциду проти українського народу.

Загалом у вівторок Кулеба провів сім зустрічей із вищими посадовими особами Німеччини.

У другий день візиту, 9 червня, заплановані переговори Кулеби з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

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09 06 2021 10:54
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