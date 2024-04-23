Європа не може розслаблятися: Україна закликає до більшої підтримки, попри пакет допомоги США

Євросоюз має посилити підтримку України та підвищити свій оборонний потенціал.

Вашингтон погодився виділити Україні додаткові мільярди доларів допомоги, але послання України до Європи чітке: "Вам не варто розслаблятись". Минулого тижня керівники європейських держав та урядів пообіцяли посилити підтримку України у сфері протиповітряної оборони після того, як Німеччина оголосила, що надсилає Києву систему протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє Politico.

"Ми всі вітаємо рішення Палати представників Конгресу США... Але ми в Європі не можемо і не повинні розслаблятися", — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час відеоконференції з міністрами закордонних справ ЄС у понеділок 22 квітня.

Однак відновлення підтримки з боку Вашингтона ризикує послабити тиск на ЄС, заявили два європейські дипломати. Досі лише кілька країн ЄС публічно відреагували на заклик Берліна відправити системи ППО в Україну, хоча один високопоставлений дипломат сказав, що деякі країни можуть ухвалити рішення на непублічній основі.

"Ми... побачимо... більше американських поставок, а потім подивимося, як це вплине на загальний розрахунок", — сказав міністр оборони Швеції Пол Юнсон напередодні, за 48 годин після голосування в США.

У довгостроковій перспективі американський пакет допомоги не змінить ситуацію, з якою зіткнулася Європа. Євросоюз має посилити власну підтримку України та підвищити свій власний оборонний потенціал, а не продовжувати покладатися на американську парасольку безпеки, вважає Politico.

"Ми не можемо схибити. Я розумію, що є велике полегшення від того, що США знову почали діяти... але це не знімає тиску з Європи... Ми все ще повинні продовжувати нарощувати темп", — вважає міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Нагадаємо, Білий дім через очікування схвалення додаткового фінансування для України в Конгресі готує "більший, ніж зазвичай", пакет військової допомоги Києву.