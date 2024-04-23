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ПОЛІТИКА

Європа не може розслаблятися: Україна закликає до більшої підтримки, попри пакет допомоги США

23 квітня 2024, 15:46
Європа не може розслаблятися: Україна закликає до більшої підтримки, попри пакет допомоги США
Джерело: pixabay
Євросоюз має посилити підтримку України та підвищити свій оборонний потенціал.

Вашингтон погодився виділити Україні додаткові мільярди доларів допомоги, але послання України до Європи чітке: "Вам не варто розслаблятись". Минулого тижня керівники європейських держав та урядів пообіцяли посилити підтримку України у сфері протиповітряної оборони після того, як Німеччина оголосила, що надсилає Києву систему протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє Politico.

"Ми всі вітаємо рішення Палати представників Конгресу США... Але ми в Європі не можемо і не повинні розслаблятися", — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час відеоконференції з міністрами закордонних справ ЄС у понеділок 22 квітня. 

Однак відновлення підтримки з боку Вашингтона ризикує послабити тиск на ЄС, заявили два європейські дипломати. Досі лише кілька країн ЄС публічно відреагували на заклик Берліна відправити системи ППО в Україну, хоча один високопоставлений дипломат сказав, що деякі країни можуть ухвалити рішення на непублічній основі.

"Ми... побачимо... більше американських поставок, а потім подивимося, як це вплине на загальний розрахунок", — сказав міністр оборони Швеції Пол Юнсон напередодні, за 48 годин після голосування в США.

У довгостроковій перспективі американський пакет допомоги не змінить ситуацію, з якою зіткнулася Європа. Євросоюз має посилити власну підтримку України та підвищити свій власний оборонний потенціал, а не продовжувати покладатися на американську парасольку безпеки, вважає Politico.

"Ми не можемо схибити. Я розумію, що є велике полегшення від того, що США знову почали діяти... але це не знімає тиску з Європи... Ми все ще повинні продовжувати нарощувати темп", — вважає міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Нагадаємо, Білий дім через очікування схвалення додаткового фінансування для України в Конгресі готує "більший, ніж зазвичай", пакет військової допомоги Києву.

ЄвропаСШАвійнаДмитро Кулебадопомога Україні

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