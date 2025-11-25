Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Міністр армії США планував переговори з Будановим в ОАЕ – FT

25 листопада 2025, 10:24
Міністр армії США планував переговори з Будановим в ОАЕ – FT
Фото: LIGA.net
Згідно з указом президента Володимира Зеленського, Буданов включений до складу офіційної делегації України.

Міністр армії США Ден Дрісколл, який перебуває в Абу-Дабі, мав зустрітися з головою Головного управління розвідки Міноборони України Кирилом Будановим.

Про це повідомляє Financial Times.

У понеділок увечері Дрісколл провів переговори з російською делегацією, які планується продовжити у вівторок. Джерела видання зазначають, що міністр активно залучений до спроб США врегулювати війну рф проти України, зокрема у контексті мирного процесу останніх днів.

Згідно з указом президента Володимира Зеленського, Буданов включений до складу офіційної делегації України, яка має повноваження брати участь у переговорному процесі з США та росією для досягнення "справедливого та тривалого миру".

Співрозмовники видання зазначають, що Дрісколл може передавати російській стороні інформацію про перебіг переговорів з Україною, при цьому українська сторона знає про його дії та маршрути після Женевських переговорів.

Нагадаємо, під час останніх переговорів у Женеві США та Україна розробили оновлений мирний план із 19 пунктів, залишивши найчутливіші питання на розгляд президентів обох країн.

СШАКирило Будановмирний план

Останні матеріали

29-й пункт – когнітивний контроль. Фальшивий мирний план росії приносить їй перемогу в психологічній війні – Едвард Лукас
Політика
29-й пункт – когнітивний контроль. Фальшивий мирний план росії приносить їй перемогу в психологічній війні – Едвард Лукас
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 12:44
Нескінченна війна як бізнес-проєкт. Ніщо не стимулює путіна припинити війну, яку він сподівається виграти – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Нескінченна війна як бізнес-проєкт. Ніщо не стимулює путіна припинити війну, яку він сподівається виграти – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 листопада 2025, 01:16
Ґрунт для нової війни.
Політика
Ґрунт для нової війни. "Мирний план" Трампа винагороджує імперіалізм війни
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 16:37
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Політика
Мирний план Дампфа як димова завіса. Поки світ відволікають, фронт в Україні сиплеться – Том Купер
Переклад iPress – 24 листопада 2025, 13:29
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Політика
США стали рупором вимог путіна. Венс виходить на перший план – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 листопада 2025, 23:22
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Політика
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 13:49
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Політика
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 08:32
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Політика
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 23:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється