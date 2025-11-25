Міністр армії США планував переговори з Будановим в ОАЕ – FT
Міністр армії США Ден Дрісколл, який перебуває в Абу-Дабі, мав зустрітися з головою Головного управління розвідки Міноборони України Кирилом Будановим.
Про це повідомляє Financial Times.
У понеділок увечері Дрісколл провів переговори з російською делегацією, які планується продовжити у вівторок. Джерела видання зазначають, що міністр активно залучений до спроб США врегулювати війну рф проти України, зокрема у контексті мирного процесу останніх днів.
Згідно з указом президента Володимира Зеленського, Буданов включений до складу офіційної делегації України, яка має повноваження брати участь у переговорному процесі з США та росією для досягнення "справедливого та тривалого миру".
Співрозмовники видання зазначають, що Дрісколл може передавати російській стороні інформацію про перебіг переговорів з Україною, при цьому українська сторона знає про його дії та маршрути після Женевських переговорів.
Нагадаємо, під час останніх переговорів у Женеві США та Україна розробили оновлений мирний план із 19 пунктів, залишивши найчутливіші питання на розгляд президентів обох країн.