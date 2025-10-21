Міністр фінансів США запропонував Європі очолити економічний тиск на рф

Він додав, що США та їхні союзники повинні "єдиним фронтом протистояти дестабілізуючим діям Китаю" і працювати над зміцненням стійких поставок критично важливих товарів.

Америка підтримує досягнення "міцного і довготривалого миру" в Україні та очікує від Європи рішучих дій щодо посилення економічного тиску на росію.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Після переговорів з єврокомісаром Валдісом Домбровскісом Бессент заявив, про важливість "збільшення економічного тиску країн G7 на росію", щоб прискорити завершення війни.

Він також наголосив на необхідності єдиної глобальної реакції на "безвідповідальні експортні обмеження Китаю" і важливість диверсифікації світових ланцюжків поставок.