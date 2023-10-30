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ПОЛІТИКА

Міністерка закордонних справ Канади закликає до "гуманітарних пауз" у Секторі Гази

30 жовтня 2023, 19:06
Міністерка закордонних справ Канади закликає до
Фото: з вільних джерел
У Секторі Гази перебувають 400 канадців, які "живуть у страху і відчаї", сказала Жолі.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі закликає до "гуманітарних пауз" у Секторі Газа після того, як Ізраїль у вихідні ввів у регіон додаткові сили, а доля палестинських мирних жителів викликає дедалі більшу занепокоєність.

Про це повідомляє Bloomberg.

Вона заявила, що "час закінчується", і закликала всі сторони погодитися на "перемир'я", щоб евакуювати іноземних громадян, звільнити всіх заручників і забезпечити надходження в регіон продовольства, палива і води.

У Секторі Гази перебувають 400 канадців, які "живуть у страху і відчаї", сказала Жолі.

"Як і всі держави, Ізраїль має право захищатися від терористичних атак. Він зобов'язаний робити це відповідно до міжнародного права. Адже навіть в умовах кризи існують принципи. Навіть у війні існують правила", - заявила міністр.

Вона додала, що країни повинні керуватися людською гідністю.

"Усі цивільні особи - ізраїльтяни і палестинці, оскільки вони рівні, - мають бути захищені", - додала Жолі.

Міністр повідомила, що внаслідок конфлікту загинули шестеро канадців і одна людина, яка має тісні зв'язки з Канадою.

7 жовтня терористи Хамас несподівано атакували Ізраїль. Бойовики вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль почав регулярно обстрілювати Сектор Гази.

28 жовтня стало відомо, що Ізраїль розширює наземну операцію в секторі Гази та посилює бомбардування.

Канадасектор ГазаХамас: Ізраїль

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