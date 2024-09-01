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ПОЛІТИКА

Міністри оборони Чехії та Італії обговорили допомогу Україні та загрози з боку росії

01 вересня 2024, 18:18
Міністри оборони Чехії та Італії обговорили допомогу Україні та загрози з боку росії
Очільники оборонних відомств також говорили про підсумки липневого саміту НАТО у Вашингтоні.

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова у межах зустрічі зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто під час міжнародної конференції з безпеки Globsec у Празі поговорили, зокрема, про продовження надання допомоги Україні. 

Про це повідомляє Radio Prague International.

"Міністр оборони Чехії Яна Чернохова обговорила зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто підтримку України, ситуацію з безпекою в Африці та на Близькому Сході та чесько-італійську оборонно-промислову співпрацю, а також проєкт придбання американських літаків F-35", – зазначається у заяві.

Політики також згадали про вашингтонський Саміт НАТО.

"Саміт послав чіткий сигнал, що наша оборона сильна. Але також очевидно, що потрібно робити набагато більше. НАТО також необхідно прийняти нову стратегію щодо росії, яка вже веде війну проти Заходу, проводячи атаки у кіберпросторі та спонсоруючи теракти й підпали в наших країнах. На півдні посилюються загрози в Африці та на Близькому Сході", – зазначила глава чеського Міноборони.

Чернохова додала, що росія перетворила Африку на поле геополітичної битви, підриваючи на цьому континенті стратегічні інтереси Європи.

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