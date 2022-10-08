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Міжнародне агентство S&P знизило рейтинг Укрзалізниці за категорією платоспроможності

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинг АТ "Укрзалізниця" з рівня ССС до ССС-.
Міжнародне агентство S&P знизило рейтинг Укрзалізниці за категорією платоспроможності Фото:unian.ua
Про це свідчать дані агентства, передає Інтерфакс-Україна.
 
Рейтинг акціонерного товариства знижено як у національній, так і в іноземних валютах.
 
Рейтинг ССС- означає, що у компанії є труднощі з платоспроможністю, а можливості виплати боргу залежать від сприятливої економічної кон’юнктури.
 
Також агентство включило компанію до списку CreditWatch з "негативним" прогнозом.
 
Нагадуємо:
 
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг АТ "Укрзалізниця" з рівня ССС до С через зниження суверенного рейтингу України.
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10 08 2022 19:59
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