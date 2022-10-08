Міжнародне агентство S&P знизило рейтинг Укрзалізниці за категорією платоспроможності

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинг АТ "Укрзалізниця" з рівня ССС до ССС-.

Про це свідчать дані агентства, передає Інтерфакс-Україна.

Рейтинг акціонерного товариства знижено як у національній, так і в іноземних валютах.

Рейтинг ССС- означає, що у компанії є труднощі з платоспроможністю, а можливості виплати боргу залежать від сприятливої економічної кон’юнктури.

Також агентство включило компанію до списку CreditWatch з "негативним" прогнозом.

Нагадуємо:

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг АТ "Укрзалізниця" з рівня ССС до С через зниження суверенного рейтингу України.