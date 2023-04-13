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Моравецький: Якщо Україна впаде, Китай може напасти на Тайвань вже "наступного дня"

13 квітня 2023, 19:00
Моравецький: Якщо Україна впаде, Китай може напасти на Тайвань вже
Джерело: pravda.com.ua
Політик бачить багато взаємозалежностей між ситуаціями в Україні та на Тайвані.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив – якщо Україна зазнає поразки у війні, наступного ж дня Китай може вирішити напасти на Тайвань.

Про це очільник польського уряду сказав під час виступу в аналітичному центрі Atlantic Council, повідомляє The Guardian.

"Не дай Бог, якщо Україна впаде, якщо Україну завоюють, наступного дня Китай може напасти на Тайвань", – заявив Моравецький

Також польський прем'єр сказав, що Польща століттями жила в тіні росії та чітко бачить, що імперіалізм, колоніалізм та націоналізм — "її основа".

"путін дуже чітко сказав: якщо росія переможе, ми будемо наступними. Якщо ми будемо наступними, ми будемо готові. Якщо ми втратимо Україну, ми втратимо мир на десятиліття. Провал там може стати початком кінця золотого віку Заходу", — наголосив Моравецький.

КитайТайваньвійна в Україніросія окупантиморавецький

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