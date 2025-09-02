Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
москва збільшила знижку на нафту для Індії на тлі тиску США

02 вересня 2025, 11:53
росія збільшила знижку на нафту Urals для Індії до 3 - 4 доларів за барель.

Індія залишається найбільшим покупцем російської нафти, попри посилений тиск із боку США. москва знизила ціну на сорт Urals для індійських нафтопереробних заводів, пропонуючи дедалі більший дисконт до світових котирувань.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

росія продовжує знижувати ціну на нафту Urals для індійських покупців на тлі посиленого тиску з боку США, які вимагають скорочення енергетичної торгівлі з москвою. 

За інформацією трейдерів, знайомих з поточними пропозиціями, знижка на Urals для Індії вже досягла 3–4 доларів за барель у порівнянні з нафтою марки Brent. Йдеться про постачання, заплановані на кінець вересня та жовтень.

Для порівняння, ще минулого тижня дисконт складав близько 2,5 долара, а в липні — лише 1 долар за барель. Водночас американська нафта, яку закуповують деякі індійські НПЗ, зараз продається з премією приблизно в 3 долари до Brent.

Попри запроваджені адміністрацією Дональда Трампа жорсткі торговельні обмеження, індійські нафтопереробні підприємства не припиняють закупівлі російської сировини. США звинувачують москву у використанні нафтових доходів для фінансування війни проти України.

На цьому тлі прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді наголошує на важливості стратегічного партнерства з росією.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Індія стала найбільшим імпортером морських поставок російської нафти, зокрема сорту Urals, який є ключовим експортним продуктом рф із західних портів.

 

