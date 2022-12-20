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ПОЛІТИКА

МВФ схвалив нову 4-місячну моніторингову програму для України

20 грудня 2022, 08:21
МВФ схвалив нову 4-місячну моніторингову програму для України
Фото: з вільних джерел
Хоча програма не передбачає виділення нових траншів, вона сприятиме залученню фінансування від інших міжнародних донорів у 2023 році.

Виконавча рада МВФ схвалила Моніторингову програму із залученням ради директорів (МПЗР) для України, яка сприятиме стабілізації макроекономічної політики в країні, а також залученню нової донорської підтримки, повідомляє Фонд.

"Чотиримісячна програма МПЗР, яка була схвалена керівництвом МВФ, покликана допомогти Україні підтримувати стабільність, а також каталізувати донорське фінансування в умовах дуже великих потреб у платіжному балансі та надзвичайно високих ризиків", – зазначається в повідомленні.

Основні заходи програми зосередженні на мобілізації доходів, а також відновленні внутрішнього боргового ринку. Крім того, передбачена підготовка стратегії фінансового сектору, підвищення прозорості й управління.

"Вторгнення росії продовжує мати руйнівний соціальний та економічний вплив на Україну. Жертви серед цивільного населення зростають, більше третини населення було переміщено, доступ до базових потреб, таких як електрика, вода та опалення, знаходиться під загрозою, а житло, інфраструктура та виробничі потужності були зруйновані у масових масштабах. У результаті економічна активність різко скоротилася, інфляція залишається високою, а державні фінанси перебувають під надзвичайним тиском. Незважаючи на всі ці труднощі, владі в основному вдалося зберегти макроекономічну та фінансову стабільність, і вони мають намір продовжувати адаптувати політику до обставин, що швидко змінюються, в тому числі у випадку серйозного негативного сценарію. Потреби платіжного балансу залишаються дуже великими, а ризики надзвичайно високими", – йдеться у заяві Фонду.

Хоча програма не передбачає виділення нових траншів, вона сприятиме залученню фінансування від інших міжнародних донорів у 2023 році.


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