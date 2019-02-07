МВС змінило алгоритм, щоб "мінери" не блокували виборчі дільниці
За словами заступника міністра Сергія Ярового, тепер у випадку надходження повідомлення про замінування виборчої дільниці рішення про евакуацію людей прийматиме безпосередній керівник поліції на місці, інформує сайт МВС.
"Ми розуміємо, що у день голосування є ризик отримати велику кількість повідомлень про замінування виборчих дільниць. Після відповідної перевірки такі повідомлення виявляються хибними, але перевірка приміщення займає багато часу. Щоб не допустити зриву процесу голоcування у день виборів, наказом міністра внутрішніх справ було змінено алгоритм реагування на повідомлення про замінування",- сказав Яровий.
Голова Нацполіції Сергій Князєв зазначив, що наказ зі змінами вже передано всім керівникам поліції.
Директор Департаменту юридичного забезпечення МВС Денис Горбась пояснив механізм перевірки повідомлення про замінування дільниці.
"У випадку отримання повідомлення на місце будуть направлені наряди та повідомлено керівництво. Негайно буде сформовано відповідний підрозділ кіберполіції, карного розшуку, кримінальної поліції, вибухотехнічний підрозділ, який оперативно перевіряє інформацію і в сукупності з інформацією оперативного чергового передає керівнику поліції на місці. Який і визначається, з формами і видами реагування, зокрема, приймає рішення про зупинення діяльності тимчасово відповідного підприємства та організацію евакуації людей",- сказав Горбась.
Нагадаємо, що за добу 11 червня в поліцію надійшло 37 повідомлень про "замінування" 337 об'єктів у різних містах.
Впродовж перших трьох місяців 2019 року в Києві стало більше неправдивих повідомлень про замінування у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Так за цей час зі 138 фактів анонімних повідомлень було розкрито 57. Правоохоронці затримали 49 псевдомінерів, їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
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