Ми не знаємо, скільки часу залишилося: глава МЗС щодо нападу путіна на НАТО

російські війська можуть раптово напасти і на країни НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує ZDF.

Захід не має чекати "на другий Перл-Харбор", необхідно захищатися разом.

"Найбільша проблема полягає в тому, що ми не знаємо, скільки часу у нас залишилося. Ми надіємося, що росію можуть зупинити українці, далеко, за тисячі кілометрів від Німеччини чи Литви. Але реальність така, що росія може мобілізувати ще 400 тисяч військових. Вони виробляють нові танки і нову зброю. Ми маємо дуже агресивного сусіда, який має намір випробувати НАТО. Ми повинні підготуватися до цього", - заявив Ландсбергіс.

Він закликає до подальшої військової допомоги Заходу Україні, яка зазнала нападу з боку росії. Зокрема, він закликав Німеччину поставити Україні крилаті ракети великої дальності Taurus.

"Ми не можемо чекати, поки кожна європейська країна буде фактично атакована росією – на півдні, півночі, сході і заході. Тому що росі має таку можливість. Вся наша безпека взаємопов'язана – якщо Литва в небезпеці, то й інші частини Європи також. Ми повинні захищатися разом", – наголосив Ландсберґіс.

За його словами, Україна потребує Taurus зі стратегічних причин, щоб отримати перевагу над росією.

"Так, Німеччина має неймовірне обладнання, яке вона могла б надати Україні", – наголосив литовський посадовець.

Ми також повідомляли, що смерть Навального має підштовхнути Німеччину до передачі Taurus Україні.