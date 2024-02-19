Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ми не знаємо, скільки часу залишилося: глава МЗС щодо нападу путіна на НАТО

19 лютого 2024, 13:19
Ми не знаємо, скільки часу залишилося: глава МЗС щодо нападу путіна на НАТО
Фото: з вільного доступу
російські війська можуть раптово напасти і на країни НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, інформує ZDF.

Захід не має чекати "на другий Перл-Харбор", необхідно захищатися разом.

"Найбільша проблема полягає в тому, що ми не знаємо, скільки часу у нас залишилося. Ми надіємося, що росію можуть зупинити українці, далеко, за тисячі кілометрів від Німеччини чи Литви. Але реальність така, що росія може мобілізувати ще 400 тисяч військових. Вони виробляють нові танки і нову зброю. Ми маємо дуже агресивного сусіда, який має намір випробувати НАТО. Ми повинні підготуватися до цього", - заявив Ландсбергіс.

Він закликає до подальшої військової допомоги Заходу Україні, яка зазнала нападу з боку росії. Зокрема, він закликав Німеччину поставити Україні крилаті ракети великої дальності Taurus.

"Ми не можемо чекати, поки кожна європейська країна буде фактично атакована росією – на півдні, півночі, сході і заході. Тому що росі має таку можливість. Вся наша безпека взаємопов'язана – якщо Литва в небезпеці, то й інші частини Європи також. Ми повинні захищатися разом", – наголосив Ландсберґіс.

За його словами, Україна потребує Taurus зі стратегічних причин, щоб отримати перевагу над росією. 

"Так, Німеччина має неймовірне обладнання, яке вона могла б надати Україні", –  наголосив литовський посадовець.

Ми також повідомляли, що смерть Навального має підштовхнути Німеччину до передачі Taurus Україні.

 

РосіяНАТОЛитваЛандсбергіс

Останні матеріали

Відхід з Авдіївки – чому та як. Попри всі зусилля Трампа пересічні американці підтримують надання допомоги Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Відхід з Авдіївки – чому та як. Попри всі зусилля Трампа пересічні американці підтримують надання допомоги Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 12:36
Авдіївка: зачистка. Завершення операції в Авдіївці та втрати сторін – Том Купер
Cуспільство
Авдіївка: зачистка. Завершення операції в Авдіївці та втрати сторін – Том Купер
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 01:50
Битва за Авдіївку. Відхід українців та наступ росіян – це
Політика
Битва за Авдіївку. Відхід українців та наступ росіян – це "справжня катастрофа" для обох сторін – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2024, 19:35
Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Політика
Втрачені можливості Сімоньян. путін заявив, що не був вражений Такером Карлсоном – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 16:41
Кінець позиції
Cуспільство
Кінець позиції "Зеніт". Доля Авдіївки вирішена, головне – убезпечити відхід ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 12:48
росія здатна піти на
Політика
росія здатна піти на "компроміс". Але лише заради нового удару – естонська розвідка
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 11:56
Військові цілі та потенціал росії в Україні 2024 року будуть максимальні. 2025-го зростатимуть виклики – RUSI
Політика
Військові цілі та потенціал росії в Україні 2024 року будуть максимальні. 2025-го зростатимуть виклики – RUSI
Переклад iPress – 16 лютого 2024, 08:37
росіяни лякають США та союзників у космосі. В Конгресі обговорюють загрозу національній безпеці – американські ЗМІ
Політика
росіяни лякають США та союзників у космосі. В Конгресі обговорюють загрозу національній безпеці – американські ЗМІ
Переклад iPress – 15 лютого 2024, 15:45
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється