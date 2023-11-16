МЗС Китаю розкритикувало Байдена за те, що він назвав Сі Цзіньпіна диктатором

Китайське МЗС назвало висловлювання американського президента "абсурдним" та "провокацією".

У Китаї обурилися через те, що президент США Джо Байден назвав китайського лідера Сі Цзіньпіна диктатором. Це може підірвати проведені у Сан-Франциско переговори.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що Міністерство закордонних справ Китаю засудило слова Байдена. Китайське МЗС назвало висловлювання американського президента "абсурдним" та "провокацією".

Bloomberg вважає, що словам Байдена можуть підірвати домовленості, які були досягнуті на чотиригодинних переговорах з Сі Цзіньпіном у США. За словами американської сторони, лідери домовилися щодо боротьби з розповсюдженням хімічних речовин-прекурсорів фентанілу, відновлення зв'язку між військовими на високому рівні та встановлення домовленості, згідно з якою один із лідерів може напряму дзвонити іншому, щоб вирішити будь-які непорозуміння.

Байден назвав переговори з Сі Цзіньпіном "дуже конструктивними та продуктивними".

Що сказав Байден про Сі Цзіньпіна

Після переговорів з китайським лідером президент США дав пресконференцію, під час якої у нього запитали, чи буде він і надалі вважати Сі Цзіньпіна диктатором.

"Він диктатор у тому сенсі, що він керує комуністичною країною. Китайський уряд повністю відрізняється від нашого", - відповів Байден.

Президент США та лідер Китаю зустрілися у рамках саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який пройшов у Сан-Франциско. Лідери провели зустріч в історичній резиденції Філолі, яка тривала близько чотирьох годин.