Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

МЗС Китаю розкритикувало Байдена за те, що він назвав Сі Цзіньпіна диктатором

16 листопада 2023, 14:52
МЗС Китаю розкритикувало Байдена за те, що він назвав Сі Цзіньпіна диктатором
Джозеф Байден. Фото: vlada.io
Китайське МЗС назвало висловлювання американського президента "абсурдним" та "провокацією".

У Китаї обурилися через те, що президент США Джо Байден назвав китайського лідера Сі Цзіньпіна диктатором. Це може підірвати проведені у Сан-Франциско переговори.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що Міністерство закордонних справ Китаю засудило слова Байдена. Китайське МЗС назвало висловлювання американського президента "абсурдним" та "провокацією".

Bloomberg вважає, що словам Байдена можуть підірвати домовленості, які були досягнуті на чотиригодинних переговорах з Сі Цзіньпіном у США. За словами американської сторони, лідери домовилися щодо боротьби з розповсюдженням хімічних речовин-прекурсорів фентанілу, відновлення зв'язку між військовими на високому рівні та встановлення домовленості, згідно з якою один із лідерів може напряму дзвонити іншому, щоб вирішити будь-які непорозуміння.

Байден назвав переговори з Сі Цзіньпіном "дуже конструктивними та продуктивними".

Що сказав Байден про Сі Цзіньпіна

Після переговорів з китайським лідером президент США дав пресконференцію, під час якої у нього запитали, чи буде він і надалі вважати Сі Цзіньпіна диктатором.

"Він диктатор у тому сенсі, що він керує комуністичною країною. Китайський уряд повністю відрізняється від нашого", - відповів Байден.

Президент США та лідер Китаю зустрілися у рамках саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який пройшов у Сан-Франциско. Лідери провели зустріч в історичній резиденції Філолі, яка тривала близько чотирьох годин.

Сі ЦзіньпінпереговориБайден

Останні матеріали

Політика
"Правда їм не по зубах". США надто стримуються, а не стримують – Холман Дженкінс
Переклад iPress – 16 листопада 2023, 16:16
США повинні лобіювати вступ України в НАТО. Це життєво важливо для захисту східного флангу – Ендрю Міхта
Політика
США повинні лобіювати вступ України в НАТО. Це життєво важливо для захисту східного флангу – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 16 листопада 2023, 12:09
Байдена не переоберуть, якщо Україна не виграє війну проти росії. Джейк Салліван свідчить, що США не готові сприяти перемозі – Андерс Аслунд
Політика
Байдена не переоберуть, якщо Україна не виграє війну проти росії. Джейк Салліван свідчить, що США не готові сприяти перемозі – Андерс Аслунд
Переклад iPress – 16 листопада 2023, 08:36
Час спливає швидко. Зустріч Байдена та Сі як останній шанс для американсько-китайських відносин – Джоел Хікман
Політика
Час спливає швидко. Зустріч Байдена та Сі як останній шанс для американсько-китайських відносин – Джоел Хікман
Переклад iPress – 15 листопада 2023, 16:10
Годинник цокає постійно. Час як стратегічний ресурс у війні – Мік Раян
Cуспільство
Годинник цокає постійно. Час як стратегічний ресурс у війні – Мік Раян
Переклад iPress – 15 листопада 2023, 12:34
Час не на боці України. Але Головнокомандувач ЗСУ вважає, що технології можуть перемогти путінську росію – Микола Бєлєсков
Політика
Час не на боці України. Але Головнокомандувач ЗСУ вважає, що технології можуть перемогти путінську росію – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 листопада 2023, 07:23
США можуть самі себе позбавити впливу у світі. Тож консерваторам слід відмовитися від деструктивної політики вже сьогодні – Макс Бут та Пол Джиго
Політика
США можуть самі себе позбавити впливу у світі. Тож консерваторам слід відмовитися від деструктивної політики вже сьогодні – Макс Бут та Пол Джиго
Переклад iPress – 14 листопада 2023, 16:30
Політика
"Верхи на тигрі". Війна путіна: де вона закінчується? – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 листопада 2023, 12:02
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється