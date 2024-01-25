МЗС Литви планує продовжити обмеження на в'їзд для громадян росії та білорусі

Особливо обмеження посилять для білорусів.

Міністерство закордонних справ Литви пропонує продовжити на рік обмеження, які зараз діють до травня для громадян росії та білорусі. При цьому МЗС запропонувало посилити заходи для білорусів.

Про це пише литовське видання 15min.

У тому випадку, якщо громадяни білорусі перетинатимуть кордон за шенгенською візою, проводитиметься додаткова оцінка ризиків, пов'язаних із загрозою їхнього прибуття для державної політики, внутрішньої безпеки, здоров'я населення або міжнародних відносин.

Прикордонники також ухвалять рішення про подальший огляд громадянина білорусі на другій лінії контролю в пунктах пропуску, тоді як для громадян росії такий індивідуальний додатковий поглиблений додатковий огляд уже проводиться.

Видача віз литовським МЗС наразі обмежена як для громадян росії, так і для білорусів. Виняток становлять члени сімей громадян Литви або інших країн Європейського союзу, члени екіпажів міжнародних вантажних і пасажирських транспортних суден, гуманітарні гості та члени їхніх сімей.