МЗС про твіт посольства РФ у Британії про "азовців": російські дипломати є співучасниками воєнних злочині

Twitter відзначила допис, як такий, що порушує правила щодо мови ненависті, однак вирішила залишити відкритим доступ до нього "в інтересах громадськості"

В МЗС заявили, що російські дипломати є співучасниками воєнних злочинів в Україні і мають бути притягнуті до відповідальності.

Як повідомлялося, посольство Росії у Британії у дописі в Twitter виправдало вбивство бійців полку "Азов", заявивши, що вони заслуговують принизливої смерті.

Слід зазначити, що соцмережа Twitter відзначила допис, як такий, що порушує правила щодо мови ненависті, однак вирішила залишити відкритим доступ до нього "в інтересах громадськості", - написав речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter.

"Прочитайте це, коли вам скажуть, що Росію не можна ізолювати.

Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до страти українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці.

Усі вони є співучасниками цих воєнних злочинів і повинні відповідати" - написав Ніколенко.